7 super plaž v Budimpešti, kjer lahko doživite celodnevna vodna doživetja

Ni nam treba daleč, če se želimo v vročini prihodnjih tednov osvežiti v prestolnici. Večina kopališč na plaži je že odprtih, le ti manjkaš na obali!

Rimska brezplačna plaža

Edino brezplačno donavsko kopališče v Budimpešti, Római szbatstrand, kjer lahko od 29. junija uživate v priložnosti kopanja v Donavi, ne more manjkati na seznamu ohladitvenih krajev prestolnice. Prijetna plaža z urejeno obalo in čudovitim naravnim okoljem zagotavlja popolno poletno osvežitev vse do 20. avgusta. Reševalci in boje, ki označujejo obalo, poskrbijo, da je čas, preživet tukaj, brez oblačka in varen. Ležalniki, pitna voda, uporaba umivalnic, garderob in prh so na voljo tudi za prosti čas na plaži.

1039 Budimpešta, počitniška plaža Kossuth Lajos 15.-17.

Plaža Lupa

V severnem delu Budimpešte, na meji Budakalász, lahko padete v popolnoma drugačen svet zahvaljujoč skrbno zasnovanemu jezeru Lupa s kristalno čisto vodo. Bela peščena plaža, palme, kristalno čista voda in okolje s sredozemskim vzdušjem ponujajo obiskovalcem na plaži pravo doživetje na plaži. Na voljo so številne storitve: igrišča za odbojko na mivki, najem vodnih športov, bari, restavracije in ležalniki. Plaža Lupa je idealen kraj za sprostitev, stran od mestnega hrupa, a na dosegu roke.

2011 Budakalász, Tó utca 1.

Zdravilišče Dagály, kopališče na plaži in bazen

Zdravilišče Dagály, Strandfürdő in kopališče so odprli svoja vrata leta 1948, takrat se je še imenovalo Szabadság Fürdő. Leta 2017 je bil prostor zdravilišča obogaten z Donavsko areno, po ponovnem odprtju pa je bil prostor razširjen s sedmimi popolnoma prenovljenimi bazeni, igrišči, športnimi tereni in fitnes parkom. Tako danes obiskovalcem tukaj za popolno sprostitev služi skupno osem bazenov različnih oblik in temperatur. Oskrbo zdravilišča z vodo trenutno zagotavlja vodnjak Béke, kar gostom zagotavlja širok nabor zdravstvenih storitev.

1138 Budimpešta, ulica Népfürdő 36.

Spa Paskál in kopel na plaži

Najmlajše zdravilišče v Budimpešti je odprlo svoja vrata leta 1989 in od takrat je skozi leta doživelo nešteto preobrazb. Zahvaljujoč izboljšavam je Paskál Spa and Beach Bath odprt za ljubitelje termalne vode v vseh letnih časih. Zunanje pokrite bazene lahko obiščete tudi v zimskih minusih, poleti pa so vsi ostali bazeni polni življenja in kopalcev. Beach spa ima otroški bazen, bazen in več savn, tako da je kopanje lahko celodnevni program za vso družino.

1141 Budimpešta, Egressy út 178/F

Rimsko kopališče na plaži

Római Strandfürdő je eno najbolj priljubljenih zdravilišč v Budimpešti, ki se nahaja na bregovih Donave, v III. ki se nahaja v okrožju. Zgodovina zdravilišča sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila plaža zgrajena in odprta za javnost. Na območju Római lahko plavate v bazenih različnih velikosti in globin, na voljo pa je tudi več toboganov, otroških igrišč in športnih igrišč za ljubitelje aktivne rekreacije, ne glede na starost. Római Strandfürdő je odlična izbira v poletni vročini, tako za družinske programe kot za srečanja prijateljev.

1031 Budimpešta, ulica Rozgonyi Piroska 2.

Aquaworld Budimpešta

Aquaworld Budapest je eden največjih in najsodobnejših vodnih pustolovskih parkov, ki se nahaja v severnem delu mesta, v IV. ki se nahaja v okrožju. Kompleks je svoja vrata odprl leta 2008, njegova priljubljenost pa še naprej raste. Terme obiskovalce pričakujejo s skupno 17 notranjimi in zunanjimi doživljajskimi in plavalnimi bazeni, 11 vrstami notranjih in zunanjih velikih toboganov, bazeni z valovi, whirlpooli in otroškimi igralnimi bazeni. Spa ima tropsko vzdušje, ki ga pričarajo posebni tematski elementi in tempelj Angkor. Aquaworld je odlična izbira za tiste, ki iščejo počitek in sprostitev.

1044 Budimpešta, Íves út 16.

Ulična plaža Újlak – NOVA LOKACIJA

Plaža Újlak utca je svoje bazene odprla 25. junija, s čimer so prebivalci Budimpešte dobili novo kopališče na prostem, XVII. v okolišu se lahko osvežijo v poletni vročini. Bazen na plaži je globok 1 meter in ima temperaturo 26 stopinj, medtem ko otroški bazen za veslanje zvabi na čofotanje s temperaturo vode 30 stopinj. Ob plaži se nahaja tudi notranji bazen, ki ga lahko obiščete s kombinirano vstopnico, ter infrardeča savna in dve finski savni na kopališču. Aktivni rekreaciji služijo miza za namizni tenis, igrišče za odbojko na mivki in peskovnik za najmlajše.

1173 Budimpešta, Uszoda utca 2.