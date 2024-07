Zakladi iz preteklosti: Obnovljeni gradovi in kmetije le streljaj od Blatnega jezera

Novo odprti, obnovljeni gradovi in kmetije bodo to poletje popestrili vsakdanje življenje ob Blatnem jezeru. Če si poleg plaže želite tudi malo kulture, si oglejte te osupljive lokacije!

Grad Festetics, Keszthely

Grad Festetics v Keszthelyju, v katerem sta muzej in prireditveni center, poleti ni le destinacija s seznama znamenitosti. Grad z dolgo zgodovino in slikovito okolico je bil pred kratkim prenovljen, letos pa ponuja nove apartmaje in razstavne prostore. Novi dragulj v kroni je razkošna aristokratska jedilnica v grajski zrcalni dvorani.

8360 Keszthely, Kastély utca 1.

Festetics-Major in Fenékpuszta

Rekonstruirana kobilarna družine Festetics v Fenékpuszti, ki je bila v 19. stoletju eno najpomembnejših središč madžarske konjereje in konjeniškega športa, je od decembra lani odprta za obiskovalce. Po burni preteklosti je nekoč mednarodno priznano posestvo odprlo svoja vrata kot večplastno središče za prosti čas. Danes so na koncu ulice Fenyves allée na ogled interaktivne razstave in muzej konj.

8360 Keszthely, Fenékpuszta

Grad Festetics, Dég

Čeprav ob imenu Festetics običajno najprej pomislimo na Keszthely, je imela družina tudi čudovit neoklasicistični grad v kraju Dég v okrožju Fejér. Tu si lahko ogledate drug aristokratski svet, za katerega so značilni tišina, podeželski zrak in dolgi sprehodi. Ogledate si lahko opremljene sobe, preberete o preteklosti družine in se sprehodite po vrtovih do jezera, ki ga obdaja največji angleški park v državi.

8135 Dég, Hunyadi utca 11.

Szántódpusztai Majorság

Sprehod po Szántódpuszta vas popelje nazaj v 19. stoletje in v čas razcveta sodobnega majorja. Na 150-200 let starem posestvu se lahko seznanite s kmetovanjem in načinom življenja v preteklosti, si ogledate interaktivne razstave, izkoristite storitve jahanja, se približate kovaštvu in se naučite veščin peke kruha.

8622 Szántód, Szántód puszta 1.