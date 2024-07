Brezplačni kulturni festival ob praznovanju najbolj kul dneva na najbolj kul ulici v Pešti

Budimpešta 7. julija praznuje ljubezen, ki povezuje Terézváros in Erzsébetváros. Ob tej priložnosti so utripajoča središča središča Budimpešte združila moči in na zasluženo slavno ulico Király in njeno okolico prinesla kulturo.

Sosednja okrožja imata skupno točko, skoraj dva kilometra dolgo ulico Király, ki ju povezuje in na kateri vedno utripa življenje.

Letos bosta okrožji VI in VII svoje dobro sosedstvo proslavila s posebnim kraljevim dnevom, ki bo vključeval številne brezplačne in pestre dejavnosti za otroke in odrasle. In kar je najpomembneje, ne le za prebivalce teh okrožij.

Celodnevni Kraljev dan bo tudi letos ponudil fantastičen program dogodkov s postajami na zelo obiskanih ulicah soseske: Kraljevi ulici, ulici Anker in ulici Asbóth.

Ves dan bodo potekali sejmi, dejavnosti za otroke in predstave, večer pa se bo zaključil s koncertom skupine High Hill Underground.

Programi ob dnevu kralja 2024

Programi na odru in koncerti

15:00-16:00: Prebivalci bakrenega gozda – Medenina v petih in pravljična igra Csabe Méhesa

16:00-16:30: Koncert Oszvald Marika & Faragó András “Topy”

17:00-17:30: Nastop klovna Málykija (pred odrom)

17:45-19:00: Koncert Budapest Ragtime Band & Bálint Gájer

20:00-21:15: Magashegy Underground

Programi na ulici Király

15:00-18:00: Potujoče igrišče Csupa-csoda

Glasbeni programi v Ankerju

16:00-16:30: Predstavitev ekoinstrumentov Zenebatyu

16:30-17:00: Ethnosound – kolektivno doživljajsko bobnanje

19:30-20:00: Umetniški nastop klovna Málykija

19:00-19:30: Ethnosound – skupna izkušnja metanja

Programska kavalkarada na ulici Asbóth

15:00-19:00: MEO! Sejem oblikovanja

15:00-19:00: Sejem rokodelskih izdelkov

15:00-19:00: Okrožni kviz za fantastične nagrade – vodi Csaba Abaházi

15:00-19:00: Spominska hiša in zbirka Róth Miksa: družinska secesijska delavnica, obrtne dejavnosti, kviz

15:00-19:00: Bischitz Johanna Integrated Human Services Centre: bolšji sejem, tatu z bleščicami, igralnica Magic Box

15:00-17:00: Judovski zgodovinski muzej mesta Elizabeta, Csányi5: Judovske pesmi z Danijem Kardosom – Naučite se z nami peti v hebrejščini! Izvedite več o vzhodnoevropski in vzhodnožidovski glasbi!

Več informacij najdete na dogodku na Facebooku.