Pravljični vrt z bosonogimi vrtovi vas vabi k sprostitvi v hribih Zale

Na vrtu se lahko sprostite in uživate v zeliščih, dišeči sivki in rožnih grmih.

Gank v okrožju Ebergény v Zalaegerszegu je pravi dragulj za tiste, ki si želijo napolniti baterije in se sprostiti v naravi. Porta in vrt Táncoslap s travnatimi stopinjami sta bila zasnovana tako, da delujeta na vse čute.

Zala, ki slovi po svojih hribih, gastronomiji in bujnih gozdovih, ponuja številne zanimivosti za raziskovanje. Med številnimi je tudi lani odprt pravljični vrt, ki je dober za čute, telo, dušo in zdravje.

