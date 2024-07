Pohajkovanje po bregovih reke Tise: zemljevid poletnih pustolovščin ob divji reki

Petőfi je menil, da je nežno tekoča Tisa „najlepša reka na svetu”. Pridružite se nam pri raziskovanju pravljičnih pokrajin reke, ki navdihuje poezijo, peš, po vodi in na dveh kolesih!

Kolesarski krog Bereg

Kolesarska krožna pot Beregi, ki se nahaja v čudovitem okolju zgornje Tise, je leta 2024 prejela nagrado za kolesarsko pot leta. Pot, ki se začne v kraju Gergelyiugornya, kolesarskim navdušencem ponuja 50 kilometrov doživetij. Prva znamenitost na zmagovalni poti je reformirana cerkev Tákos s skodlasto streho, znana tudi kot bosonoga Notre Dame. Pozneje boste pedala vrteli skozi Tarpo, kraljestvo starodavnega kmetovanja, do ruševin Velikega hriba.

Divja in slikovita pot na vzhodnem koncu države je bila izbrana kot zmagovalka med več deset kandidati.

Ekocenter Mala Tisa, Tiszalök

Ekocenter Kis-Tisza v kraju Tiszalök razkriva čudesa lokalne divjine, vključno s številnimi vrstami rib, dvoživk, mehkužcev, vodnih ptic in sesalcev na območju Kenyérgyári-Holtág, ki ga je mogoče raziskovati po 2,2 kilometra dolgi vodni poti. Ekocenter ima tudi konferenčno sobo ter raziskovalno in opazovalno sobo.

Grad Andrássy, Tiszadob

Pravljični grad Andrássy z 12 stolpi na bregu reke Tisza je bil obnovljen in zdaj pričakuje navdušene obiskovalce. Ko boste raziskali vse kotičke zunaj interaktivne razstave, si je vredno ogledati labirint žive meje na angleškem vrtu ob gradu in si ogledati veličastno rezidenco. 10. avgusta bo na posebnem programu vrtnega kina v grajskem parku na ogled zdaj že klasični film Forrest Gump, več podrobnosti najdete na strani na Facebooku.

4456 Tiszadob, ulica Bocskai 59.

Vodna vrata na jezeru Tisa

V zadnjih letih so v bazenu Poroszló, ki ga je mogoče obiskati le po vodi, dodali tri nove razgledne točke. Razgledne točke Bölöömbika, Kamen debelih gosi in Küszvágó Tern so poimenovane po zaščitenih vrstah ptic, ki jih lahko z malo sreče vidite na kraju samem. Najboljši dostop do razgledišč je iz pristanišč Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud ali Tiszaörvény.

Ekocenter ob jezeru Tisa, Poroszló

Turistični center za avtohtone živali jezera Tisza je zabaven način odkrivanja naravnih zakladov regije. V njem se nahaja največji sladkovodni akvarijski sistem v Evropi, ki ponuja edinstveno doživetje podvodne dežele v bližini narave. Park za prosti čas ob glavni stavbi je hkrati zabaviščni park in živalski vrt s predstavami živali in igrišči, podeželska hiša, ribiški dom in dvorišče za perutnino pa ponujajo pravo potovanje skozi čas.

3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 41.

Koruzni labirint, Abadszalok

Prvi koruzni labirint ob jezeru Tisa je 3 km dolg labirint Abádszalók, ki se razprostira na petih hektarjih in je z razlogom postal priljubljen družinski labirint. Enourna pot je polna zanimivih nalog, iger in izobraževalnih dejavnosti. Pogumneži lahko celo v temi s pomočjo svetilke poiščejo izhod. Na odprtje labirinta vpliva rast koruze, o čemer se lahko pozanimate na strani na Facebooku.

Hiša s krošnjami in promenada, Nagykörű

Brezplačna promenada, ki je na voljo sedem dni v tednu, je visoka 8 metrov in dolga več kot 300 metrov ter se vije med bujnimi poplavnimi drevesi. Poleg nove atrakcije na bregovih reke Tise sta na koncu promenade na voljo tudi igrišče v senci in edinstven bistro v obliki češnjevega drevesa. Do promenade se lahko pripeljete z velikim kolesom iz več smeri, in sicer iz krajev Kisköre in Szolnok.

V gozdu Ártéri se nahaja najnovejša brezplačna sprehajalna pot s krošnjami v državiNajnovejša brezplačna sprehajalna pot s krošnjami v državi se nahaja v gozdu Ártéri

V začetku maja je bila odprta pravljična Hiša krošenj in promenada, ki se nahaja ob divji in slikoviti plaži na prostem Great Circle.

Most Tiszavirág, Szolnok

444 metrov dolg most Tiszavirág v Szolnoku, ki so ga odprli leta 2011, se ne odlikuje le po svojem edinstvenem videzu. Zaradi svoje dolžine je najdaljši most za pešce v Srednji Evropi, ki ga prečka kolesarska steza. Most čez reko Tisza povezuje trg čolnarjev v središču mesta Tisza ter termalno plažo Tiszaliget in doživljajske terme.

Tiszakécske Plaža na prostem

Plaža Tiszakécske je že od začetka 20. stoletja zatočišče pred poletno vročino in od takrat postaja vsako leto lepša in bolj opremljena. Na dolgem odseku peščene plaže, obrnjene proti poplavnemu gozdu, so na voljo park jadrnic za sončenje, travnati senčniki, ležalniki, zunanje prhe in označena pasja plaža. Na sprehajališčih nad plažo so restavracije in kavarne, kosilo pa si lahko privoščite na velikem igrišču za odbojko ali na učni poti Nádirigó, ki je od plaže oddaljena le nekaj minut vožnje in na kateri si lahko ogledate skrite divje živali v trstičju.

6060 Tiszakécske, Fürdő utca 114. | Facebook

Cvet Tise

Vsako leto si lahko le nekaj dni in ur ogledate edinstven spektakel na reki Tisi, cvetenje Tise, ki je od pomladi 2020 Hungaricum. Začetna točka tega posebnega dogodka je odsek reke Tise v okolici Szegeda, nato pa se roje nadaljujejo proti toku, proti zgornjemu toku reke Tise. Preden se odpravite proti reki Tisi, na spletni strani Narodnega parka Hortobágy preverite točen čas cvetenja Tise!