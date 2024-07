Poletje se v Budimpešti začne s celodnevno zračno parado in brezplačnimi družinskimi dejavnostmi

Najmlajše bodo zabavali otroški otok, gokarti in leteči kviz, starši pa se bodo lahko okrepčali na gastro dvorišču. Za več podrobnosti in druge informacije obiščite Facebook.

Letališče Budaörs bodo napolnila veteranska in nova letala, civilna in bojna letala, ljubitelji kopenskih vozil pa si bodo lahko ogledali razstavo vojaških vozil. Organiziran bo lov z baloni, predstavitev Kamova, predstavitev helikopterja MVM in celo ogledni let s helikopterjem.

Péter Besenyei, Tamás Rohács in Gyula Vári bodo osupnili občinstvo, letos pa se bosta na nebu Budaörsa predstavili tudi akrobatska ekipa Flying Bulls in reaktivna ekipa Baltic Bees.

Na celodnevnem brezplačnem letalskem dnevu bodo potekali razburljiva letalska parada, posebni zračni in zemeljski prikazi, razstava in dejavnosti za otroke.

