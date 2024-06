Dih jemajoče restavracije s plameni v prestolnici: 6 lokalov, ki vas bodo v trenutku popeljali na obalo

Kaj je lahko lepšega kot to, da se med hojo po vročem budimpeštanskem asfaltu znajdete na površini hladnega vodnega telesa. Čeprav vsega tega ne moremo pričarati sredi mesta, lahko vzdušje plaž na ulicah Budimpešte pričaramo z najboljšimi restavracijami s plamenicami v prestolnici.

Jászai Gourmet Lángos

Poleg ročno mesenih tradicionalnih okusov lahko v Jászai Gourmet Lángos poskusite tudi različne gurmanske vrste. Poslanstvo tega lokala je združiti tradicijo s sodobno gastronomijo. Poskusite sir in kislo smetano s črnim gozdnim pastinakom in domačo marmelado iz rdeče čebule ali pa izberite jedi iz kuhinj z vsega sveta! Tekstura črnega česna, cvet morske soli, mikrozelenje, tartufi, artičoke na žaru ali kaviar balzamičnega kisa so le nekatere od sestavin, zaradi katerih bo vaša peka na plamenih nepozabno doživetje. Tukaj jo lahko prosite s polnozrnatimi testeninami, ki se odlično podajo tudi z gurmanskimi kruhki, ali pa izberite vegansko različico! In če vam je v trebuhu še ostalo dovolj prostora, izkušnjo zaključite s tradicionalnim trakastim krofom!

1137 Budimpešta, Budai Nagy Antal u. 6.

Nagyi Lángos

V Nagyi Lángos, kjer ne le palačinke in palačinke spominjajo na dom naše podeželske babice, temveč tudi pristna notranjost, komaj slišite peteline in perutnino, ki maha s krili. Tu lahko med starimi sifoni za sodo, krožniki s cvetličnimi vzorci, vezenimi stenskimi obešankami, šivalnimi stroji Singer in žemljicami z rdečo papriko, ki visijo z zelenih okenic, uživate v siru in smetani, juhi ali celo enolončnici. Nebeški okusi palačink, ki pridejo na našo mizo, so poleg babičine ljubezni narejeni iz kakovostnih sestavin malih proizvajalcev.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 30.

Ligeti Lángos

V resnično impresivnem okolju, ki ga obkrožajo kopališče Széchenyi, Trg herojev in živalski vrt, se nahaja Ligeti Lángos, kjer je tradicionalno, nekoliko debelejše pecivo lángos, obogateno s krompirjevimi kosmiči, mehko, lahko in hrustljavo hkrati. Prelivi se ne ustavijo pri siru in smetani, saj so na voljo madžarski, vaški, s šunko in sirom, s parmsko šunko in celo vegetarijanske različice. Palačinke, hot dogi in domače pivo so prav tako postreženi skupaj s palačinkami, da dopolnijo izbor.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 3.

Dunaparty Megálló

V restavraciji Dunaparty Megálló se boste ob grizljanju tankega in zračnega peciva v trenutku počutili kot na obali Blatnega jezera, saj vam bo na voljo široka ponudba slastnih kruhkov. Čeprav vam tu ni treba zamuditi pogleda na vodo, saj lahko uživate v najboljših klasičnih palačinkah, nadevanih ali celo tzatziki, bolonjskih, gyrosovih plažnih jedeh, ki jih spremlja panoramski pogled na Donavo in Csepel Works v Južni Budi.

1117 Budimpešta, Hunyadi János út 162.

Strand Lángos & Bistro

Ádám Krezinger je svoje slastne štruklje, ki jih kuha od 12 do 24 ur, po lastnem receptu iz sveta Lángos World v Balatonmáriafürdő pripeljal v Hűvösvölgy. Po 11 letih se je Adam odločil, da bo svoje znanje in ustvarjalnost uporabil v prestolnici, zato je eno od zagotovil za odličen okus 11 sezon, ki jih je preživel ob madžarskem morju. Jedilnik je poln nenavadnih keksov: QQRIQ, Texas BBQ, Skandi, Yankee dog, Acropolis in Sombrero so le nekateri od mnogih, ki jih lahko poskusite pri nas.

1028 Budapest, Hidegkúti út 4.

Lángos Papi’

Flamingi Lángos Papi’, ki nas popeljejo iz mestnega vrveža, so le trenutek stran od vrveža na trgu Madách, kjer si lahko predstavljamo, da se zadržujemo na svoji najljubši plaži. Lángos Papi’ je bolj tradicionalen in ponuja česen, sir, kislo smetano, slanino, rdečo čebulo in klobase, bolj drzni pa si lahko na kruhkih privoščijo tudi nutelo. Če si želite sladico, lahko naročite palačinke.

1075 Budimpešta, Madách Imre út 3.