5 posebnih dogodkov v Budimpešti za ljubitelje vode in aktivne rekreacije

Če poleg plavanja in čofotanja iščete še druge vodne aktivnosti, vam ponujamo nekaj takšnih, pri katerih ne boste zamudili aktivne sprostitve ali ohladitve valov.

SUP joga v mestnem parku

Ob sredah v juniju in do konca poletja vas bodo na jezeru Városligeti z urami SUP joge napolnili z energijo. Na prostem, zibajoč se na mehkih valovih jezera, lahko na teh izjemnih urah joge poskusite razgibati svoje telo. Poleg tega, da poleti uživate v toploti vode, lahko razvijate občutek za ravnotežje, pozornost in krepite globoke mišice.

Deskanje na valovih na Palatinusu

Če ste ljubitelj valov in deskanja, lahko tudi brez dolge poti uživate v tej posebni športni strasti. V termalnem bazenu z valovi v kopališču Palatinus na Margaretinem otoku lahko odkrivate in vadite užitek deskanja v osrčju Budimpešte.

Mestni izleti s SUP-om po Donavi

Če še vedno želite ostati blizu vode, še več, občudovati otok Hajógyári, otok Margaret ali parlament z drugačne perspektive, so urbane ture SUP za vas! Ekipa SUP Budapest ljubitelje aktivne sprostitve, sončnih zahodov in vode na Donavo privabi ne le po službi, temveč tudi ob zori. Izleti se začnejo v bazi SUP Budimpešta v Rimu in končajo pred Elizabetinim mostom.

Vodni zabaviščni park ob jezeru Lupa

Med številnimi edinstvenimi in skoraj ekstremnimi vodnimi doživetji, ki jih ponuja jezero Lupa, bo vodni park navdušil tako mlade kot stare. Ne bo le privlačen, ampak tudi preizkušal pustolovce, ki se ne bodo ustrašili igrivih nalog, ki včasih zahtevajo balansiranje, oprijemanje in skrivanje. In če boste uspešno prestali preizkus vodnega gradu, se boste lahko takoj po njem okopali v vodi.

Čolnarjenje in vodno kolesarjenje v središču prestolnice

Tam, kjer smo se še pred nekaj meseci drsali, je prišla poletna sezona in zdaj lahko s čolni in vodnimi kolesi uživamo v razgledih na Mestni park in grad Vajdahunyad. Čolnarsko jezero, ki je letos odprlo sezono, je spet na voljo vsem, ki si želijo napolniti baterije, veslati in kolesariti v idiličnem okolju ob vodi!