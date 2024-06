Kaj je novega na Blatnem jezeru: 5 krajev in znamenitosti, ki jih je vredno obiskati junija

Restavracija Mimi, Balatonlelle V središču mesta Balatonlelle se je odprla restavracija Mimi, ki predstavlja okuse mednarodne kuhinje. Njihova edinstvena gastronomska izkušnja gre z roko v roki z vini Konyári, najkakovostnejšimi sestavinami in posebnimi sladicami. V restavraciji so dobrodošli tudi štirinožni prijatelji. 8638 Balatonlelle, Honvéd u. 18.

V živalskem vrtu Veszprém so odprli razstavni kompleks velikih mačk Najnovejša atrakcija živalskega vrta Veszprém je razstavni kompleks velikih mačk. Zahvaljujoč novim ogradam lahko obiskovalci vsakdanje življenje sibirskih tigrov, snežnih leopardov in karpatskih risov, ki so izjemni tudi z naravovarstvenega vidika, opazujejo z različnih nivojev, od tal do krošenj. 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.

Bistro Pantlika – En ugriz Csopak Pántlika Bíztró – Egy falat Csopak, nedavno odprta v Csopaku, vam pokaže, kako se sedanjost prepleta s preteklostjo. Prihod na dvorišče prijetne hiše Balaton-felvidék je kot preprosto vrnitev domov. V pečici na 500 °C se ena za drugo pečejo 48-urne kvašene pice v neapeljskem slogu, s točenim peronijem in kozarcem svežega in hrustljavega italijanskega rizlinga iz Csopaka. 8229 Csopak, Kossuth u. 101.

Rožni vrt v Siófoku je bil prenovljen Po štirih letih obnovitvenih del je bil prenovljen rožni vrt ob ladijski postaji Siófok. Vrt, ki so ga obogatili z 11.000 novimi rastlinami, močvirskimi cipresami, fontano in popolnoma novim uličnim pohištvom, zdaj ponuja edinstveno doživetje z nič manj kot 70 sortami vrtnic.

Freska, Zamárdi Če lahko en kraj prikliče italijanski občutek življenja na obali Blatnega jezera, je to nihče drug kot Fresco, ki se je odprl ne tako dolgo nazaj v Zamárdiju. V majhni kavarni, opremljeni z briljantno notranjostjo, lahko grizljate italijanske prigrizke in srkate skodelico florentinske črnine pod pravo mojstrovino. 8621 Zamárdi, Kossuth Lajos u. 10.

Če želite to sezono začeti sprostitev in počitnice na Balatonu z nečim novim, obiščite spodnjih pet lokacij!

