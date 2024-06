Esztergomsko doživljajsko kopališče čaka tiste, ki se želijo sprostiti v sodobnem okolju

Aquasziget je priljubljeno wellness in doživljajsko kopališče v Esztergomu na obrežju Donave. Ta sodoben zdraviliški kompleks je odličen kraj za sprostitev in družinsko zabavo s posebnimi storitvami in osupljivo okolico.

Aquasziget je svoja vrata odprl leta 2005 in je od takrat zelo priljubljen med domačini in turisti. Sodobna in estetska zasnova stavbe ter bližina Donave ustvarjata posebno vzdušje za obiskovalce. Zdraviliški kompleks ponuja 6 notranjih in 5 zunanjih bazenov s skupno 1 700 kvadratnih metrov vodne površine, zato je odlična izbira za sprostitev v katerem koli letnem času.

Notranji objekti v sklopu Aquascape Island

Ena glavnih znamenitosti zdravilišča je območje vodnega parka, v katerem lahko obiskovalci uživajo v številnih razburljivih dogodivščinah. Pet toboganov, bele vodne brzice in bazen z valovi ponujajo nepozabno doživetje za vse starosti. Za najmlajše so na voljo ločeni otroški bazeni in igrišča, kjer lahko v varnem okolju uživajo v vodi in igrah.

Izjemen je tudi wellness s 4 savnami, parnimi kopeli, masažnimi bazeni in turško kopeljo, ki vam bodo pomagali pri popolni sprostitvi. Posebej impresiven je svet savn, kjer so na voljo finska, infrardeča in bio savna.

Aktivna rekreacija in drugi programi

Za vse, ki se radi aktivno rekreirate, so v fitnesu in športnih objektih Aquaszigeta na voljo različne dejavnosti. Najsodobneje opremljena telovadnica je dobro opremljena, gostje pa lahko vadijo z osebnimi trenerji ter se udeležijo tečajev aerobike in joge, ki vadbo združujejo s sprostitvijo.

Aquascape gosti tudi odlične dogodke in prireditve. Pogosto so organizirani družinski dnevi, športni dogodki in tematski večeri, ki obiskovalcem nudijo še več zabave.

V restavraciji in kavarni v zdravilišču je na voljo tudi pestra ponudba hrane in pijače. Na jedilniku so lokalne specialitete in mednarodne jedi, tako da vsakdo najde nekaj zase. Poleg restavracije in bara so junija na območju plaže odprli tudi picerijo, kjer lahko obiskovalci plaže izgubljene kalorije nadomestijo s petimi vrstami pic, brezalkoholnimi pijačami in energijskimi napitki.