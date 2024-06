7 brezplačnih koncertov na prostem v Budimpešti to poletje

Brezplačni koncerti na prostem v Budimpešti potekajo na različnih prizoriščih, od parkov do obrežja reke, očarljivo pa je tudi edinstveno vzdušje budimpeštanskega poletja. V tem članku izpostavljamo najzanimivejše dogodke in prizorišča, na katerih je glasba v središču pozornosti – in to brez stroškov.

Óbudsko poletje

Od 14. junija do 16. septembra vas Óbuda-Békásmegyer pričakuje s pestrim in brezplačnim programom dogodkov! Filmske projekcije, programi za otroke in seveda super koncerti bodo med vrhunci poletnega festivala v okrožju III. 29. junija bo na različnih lokacijah v Óbudi potekalo Srečanje narodnosti, 30. junija pa Óbuda Búcsai (Óbuda Búcsai Búcsu). Več informacij najdete na strani Óbuda Summer na Facebooku!

PONTOON

To poletje je PONTOON na veliko veselje prebivalcev Budimpešte ponovno odprl svojo staro lokacijo ob vznožju Lándhída v Pešti. Tudi to sezono bodo na obrežju Donave na voljo brezplačni glasbeni večeri, na katerih se boste lahko vse poletje sproščali ob različnih tematskih koncertih. Vrnila se bosta priljubljena CigányKeddv in PONTOON Live Jam, ne bo pa manjkalo niti zabave na obali in koncertov elektronske glasbe. Na priljubljenem prizorišču zabave se bodo poklonili tudi Romano Drom, ajsa luna, Slow Village in MÖRK. Za ostale nastopajoče se odpravite na Facebook!

Terasa akvarija

Letošnje leto je pomembno za klub Aquarium, saj bo neizogibno koncertno prizorišče v prestolnici leta 2024 praznovalo 10. obletnico. Dogodek bomo obeležili z brezplačnimi koncerti na terasi in živimi DJ seti na veliko veselje glasbe željne javnosti. Spremljajte jih na Facebooku za seznam aktualnih nastopajočih!

Poletni koncerti v parku svetega Štefana in na ulici Raven Jazz Street

To poletje bo mesto Újlipótváros ponovno zaživelo z brezplačnimi koncerti! Poletni koncerti v parku Szent István bodo ljubitelje glasbe povabili v zeleno srce soseske, kjer bodo od 7. ure dalje zvenele najrazličnejše melodije. Na ulici za pešce Ernő Hollán bo na voljo tudi plesišče, kjer bo prijeten poletni vrt poživila plesna jazzovska glasba.

Glasba na trgu Kossuth

Na odru pred trgom Kossuth bodo to poletje potekali brezplačni koncerti klasične glasbe. Julija in avgusta bo vsak četrtek ob 17. uri trg pred parlamentarno stavbo napolnila glasba. Nastopila bosta Budimpeštanska filharmonija in operni pevec András Káldi Kiss. Na Kossuthovem trgu bo 22. junija, na Noč muzejev, nenavadno potekal koncert v živo.

Večeri na trgu Jókai

Na trgu Jókai, le streljaj od Oktogona, bodo to poletje potekali trije posebni koncerti. 12. julija bo nastopil Ágoston QRtet, 19. julija pa bo na oder stopil László Kollár-Klemencz, ki je požel veliko odobravanje. Nekaj tednov pozneje, 9. avgusta, bosta Márton Simon in iamyank izvedla skupni glasbeno-literarni večer.

Koncerti na trgu Hunyadi

V organizaciji Eötvösa10 v okrožju VI bosta to poletje organizirana še dva brezplačna koncertna cikla. V seriji Popular Classics se bodo ob četrtkih predstavili nadarjeni umetniki z madžarske klasične glasbene scene, medtem ko bo underground na trgu Hunyadi dal priložnost uveljavljajočim se glasbenikom, da predstavijo svoje delo. Koncerti bodo potekali na trgu Hunyadi v senci dreves.