5 nepozabnih dogodkov na Noči muzejev 2024 v Budimpešti in njeni okolici

22. junija popoldne bodo muzeji za eno noč ponovno v središču pozornosti, in sicer z brezplačnimi obiski, ekskluzivnimi ogledi in zanimivimi dogodki.

Kraljevi grad Gödöllő

Program Noči muzejev na Kraljevem gradu v Gödöllőju bo tudi letos ponudil številne dogodke. Na odru na dvorišču bodo potekali brezplačni koncerti in predstave, na katerih bodo nastopili Simfonični orkester Duna, Urban Verbunk in Pedrofon Rock and Roll Orchestra. Na dvorišču bosta potekala sejem oblikovanja WAMP in baročna gledališka predstava, v kvizu DR.SISI pa boste lahko v ekipah preverili svoje znanje o življenju kraljice Elizabete. Poleg tega si lahko brezplačno ogledate paviljon kraljičine kupole in začasno razstavo 100 let Premontreieka v Gödöllőju, stalno razstavo pa si lahko ogledate z vstopnico.

2100 Gödöllő, Grad Grassalkovich

Hiša tradicij

Letos Hiša tradicij ponuja bogat program dogodkov v impozantni stavbi Buda Vigadó: vodene oglede, oglede stavb, obrtne dejavnosti, literarno terapijo, sprehod po mestu, živo glasbo in ples. Dogodek bo zadnja priložnost za ogled dveh razstav, „Miska – vinske skrinjice iz preteklosti” in „Secesija, art deco, ljudska umetnost – ženska duša, ljudske oblike”. Poleg tega bo organiziran voden ogled interaktivne razstave Vonji, okusi, oblike glej z rokami, glej s srcem, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi odprte vaje in zbirko kostumov Madžarskega državnega ljudskega ansambla. Dan se bo zaključil z literarno terapijo, glasbo iz kavarne TrillaTerasz in koncertom skupine Tarsoly ter plesno hišo.

1011 Budapest, Corvin tér 8.

Aeropark

Vodilni letalski muzej v Srednji Evropi je namenjen doživetjem, potovanju skozi čas in temu, kako je biti pilot ali stevardesa. 22. junija bodo zgodovinska letala razstavnega centra Ferihegy oživela, večer pa se bo zaključil z navdušujočim koncertom Györgyja Korde in Klárija Balázsa, ki jima letališče dolguje svojo himno. Večer bodo v Aeroparku na ogled pilotske kabine in potniške kabine, obsijane s svetlobo, rjoveči radialni in reaktivni motorji, realistični simulatorji, aktivni in upokojeni piloti, stevardese, kontrolorji zračnega prometa, posebna vozila, interaktivni programi in zanimive ure.

1185 Budimpešta, Mednarodno letališče

Nacionalna knjižnica Széchényi

Ne glede na to, ali gre za ogled stavbe, skrivne kotičke knjižnice, velikanske uganke, obrtne dejavnosti, razstave, gledališke predstave, dražbe ali oglede knjig, vsi bodo iz knjižnice zagotovo odšli z doživetjem za lahko noč. Posebej vznemirljiva novost je razstava Nogomet vseh časov, odprta v času evropskega nogometnega prvenstva, katere namen je prikazati zgodbe, ki se odvijajo na stičišču nogometa, kulture in zgodovine. Razstava, ki bo na ogled v dvorani FOK, bo med Nočjo muzejev odprta tudi za vodene oglede.

1014 Budimpešta, Szent György tér 4-5-6.

Spominska hiša in zbirka Rótha Mikse

Na muzejski noči bo spominska hiša in zbirka Mikse Rótha sledila pomembnim dogodkom, epohalnim odkritjem, vsakdanjim govoricam in zgodovinskim vzporednicam ter obiskovalcem prikazala dejavnike, ki so oblikovali obdobje Mikse Rótha. V večernih urah bo program žive zgodovine spomnil na prestolnico pred letom 1914, s subjektivnimi in interaktivnimi vodenimi ogledi raziskal obdobje 1865-1944 in vključil celo ustvarjalno delavnico. Poleg tega bodo projekcije, glasba iz dvajsetih in tridesetih let prejšnjega stoletja ter še nikoli videni artefakti iz njihovih skladiščnih prostorov oživili 20. stoletje v muzejski stavbi in njenem očarljivem vrtu.

1078 Budimpešta, Nefelejcs u. 26.