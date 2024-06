Nočno potovanje ob mesečini do promenade v dolini potoka Őrség

Eno najpomembnejših zavarovanih območij Narodnega parka Őrség je močvirje Szőce in dolina potoka okoli jezera Vadása, ki je bilo dolgo časa skrito območje, znano le domačinom.

Območje je zdaj veliko bolj priljubljeno, zato je, da bi se izognili teptanju travnikov in škodovanju divjim živalim, na voljo sprehajalna pot z deskami.

Letos bo v okviru programa Noč muzejev 2024 na voljo poseben nočni ogled poti, osvetljene z lučkami, ki ga bo omogočila luna. 22. junija bo Hiša močvirij odprta do polnoči s podaljšanim delovnim časom in nenavadnim programom dejavnosti za ljubitelje doživetij.

Programi House of Marshes na Noči muzejev:

20:00-20:30. Kaj lahko vidimo in slišimo? – Kaj se skriva v gozdovih – kaj nam povedo gozdovi?

20:30-21:00: Spoznajmo skritega demona stražniških gozdov – izobraževalna projekcija za otroke in odrasle v Hiši močvirja

21:00-21:45: Kaj lahko ponoči skriva močvirje? Vrači, vile? Kaj pa, če obstajajo nočne more? Prisluhnite zvokom noči, spoznajte njene prebivalce in, upajmo, celo občudujte zvezdnato nebo. – program na prostem

22:00-23:00: Őrség je znan po svojem edinstvenem svetu metuljev: čez dan lahko na travnikih Őrséga opazujete številne pisane metulje. Ali ste vedeli, da obstajajo tudi nočni metulji, ki jih je mogoče zlahka opazovati ob svetlobi svetilk? S pomočjo strokovnih sodelavcev lahko preučujete in spoznavate ta posebna bitja. – program na prostem

Kotizacija: odrasli 700 HUF/osebo, študent/upokojenec: 500 HUF/osebo; vrtec: 200 HUF/osebo.

Udeležba na programu je pogojena s predhodno prijavo. Prijava: turisztika.orseg@onpi.hu, 94/548-034. Za več informacij obiščite spletno stran Narodnega parka Őrség.