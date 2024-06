Trije dnevi brezplačnih dejavnosti za otroke na otoku Shipyard Island

Počitniška sezona se tudi letos začne z Generalijevim otroškim otokom, kjer bodo pevci, glasbeniki, klovni, umetniki in obrtniki tri dni polnili ladjedelniški otok.

Novosti, stari znanci, zabava in smeh tri dni v Óbudi, od 21. do 23. junija, ko bodo družine lahko uživale v brezplačnih dejavnostih od 10. do 18. ure.

Na otoku bo živahno s koncerti

Koncerti na priljubljenem velikem odru Generali se bodo začeli v petek dopoldne z nastopom skupine Kiflihajó, popoldne pa jim bo sledila vedno priljubljena Judit Halász. V treh dneh si boste lahko ogledali koncerte Apacuka, Kiskalász in Réka Farkasházi ter Tintanyúl.

Otroška predstava na podlagi otroških pesmi Krisztiána Grecsója bo prava glasbena poslastica, kjer bo z otroki zaplesal celo sam Krisztián Grecsó.

Programi za vso družino

Prenos ljubezni do gibanja je vedno pomemben del programa, zato je v športnem programu nekaj novosti, med njimi tudi Gymnathlon. Za najmlajše otroke je na voljo igralnica za dojenčke, v kateri so staršem na voljo tudi strokovnjaki, ki pomagajo pri telesni dejavnosti in svetujejo.

Za mamice je na voljo program Maminbaba otroški nosilec fitnes, kjer se lahko dojenčki med urami zibajo v maminem nosilcu ali trebuhu.

Vse tri dni se lahko energični otroci preizkusijo v velikanskem skeletnem gradu in na oviratlonu Generali, kjer se lahko kot mlade nindže preizkusijo na progi s 15 ovirami. Otroci se lahko sprostijo s pustolovsko vojno številk v skavtskem taboru, ki je že dolgoletni del Otroškega otoka.

Otroški raj za tri dni

Razburljivo potovanje skozi čas v Kukutinu, kjer bodo oživele stare obrti, živali s podeželja v živalskem vrtu za hišne ljubljenčke, ustvarjalni otroci pa bodo našli odlične dejavnosti v Palači obrti.

V igri Generali Velika Družinska Pustolovska Igra se bodo otroci lahko preizkusili tudi v spretnostih, logiki in ustvarjalnosti, ob koncu igre pa bodo lahko uživali v palačinkah, limonadi in hot dogih za dober namen v Donacijskem baru Human Safety Net.

V Otroškem raju se bo svet vrtel okoli okolja in trajnosti, sodelovali pa boste lahko tudi v zanimivih gastronomskih pustolovščinah, kot je izdelava lastne knjižice receptov.

V cirkuškem svetu Karamella vas bodo zabavali klovnovski triki, čarovniški triki in žonglerski triki, mojster čarovnik Rolando in njegov partner pa bosta poskrbela za svoje najbolj skrivne trike. V igralnici za roke in noge se lahko preizkusite v igrah, izdelanih iz odpadnega materiala in naprav, ki jih poganja kolo.