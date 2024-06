Osupljiva panorama z naravnega razgledišča Mecsek

“Was ist mit mir geschehen?” (Kaj se mi je zgodilo?): to so bile domnevno slavne zadnje

Zsongor-kő, Mecsek, Pécs, pohodništvo, razgledna točka, razgledna terasa Po lokalni legendi naj bi se tu Zsongor in njegova ljubljena na begu pred Turki vrgla v prepad in namesto ujetništva izbrala smrt.

Kamen Zsongor, Mecsek, pohodništvo, hrib Jakab Naša krožna tura se začne in vrne iz doline Éger po skoraj 12 kilometrih vzpona in 400 metrih višinske razlike. Sprehod na planoto popestrijo jezera, izviri in očarljive panorame, kmalu pa boste prispeli do skalnatega razgledišča skale Zsongor.

