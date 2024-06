Čarobni ples kresnic se je začel: 5 lokacij po Budimpešti, kjer lahko občudujete roj

Vsako leto je pravljična kresnička, ki riše okoli Janezovega večera, med prvimi na našem poletnem seznamu. Letos so se drobne žuželke zaradi lepega vremena zaljubile že v začetku junija, tako da lahko čarobni ples hroščev občudujemo tudi konec tedna.

Ta poseben naravni pojav vsako leto pritegne veliko pozornosti, saj je prav posebno doživetje, saj kresničke po sončnem zahodu osvetljujejo naravo na več točkah. V tem času neleteče samice v travi čakajo na samce, ki so precej manjši od njih, a prav tako svetleči in jim z lučko kažejo pot.

Zbrali smo 5 lokacij po Budimpešti, kjer lahko v letu 2024 uživate v čudovitem razgledu na organiziranih večernih ogledih:

Ogledi kresnikov v botaničnem vrtu Soroksári

V botaničnem vrtu s posebnim vzdušjem lahko med 7. in 23. junijem občudujete hrošče. Med sprehodi od kaktusov do perunik lahko spoznavate tudi večerno oglašanje ptic.

Kresniški sprehodi leta 2024 po nacionalnem botaničnem vrtu Vácrátót

Od prvega tedna v juniju lahko opazujete rojenje hroščev na organiziranih večernih sprehodih po 1,5 ure v čarobnem vrtu. Ogledi s pričetkom ob 9.30 zvečer imajo omejeno število oseb, zato jih je možen obisk ob predhodnem nakupu vstopnice. Množico bo obarval tudi večer „Vrt na kvadrat”, ki bo 8. junija in se vrti okoli teme umetne inteligence.

Risba kresničke v Arboretumu Alcúti

Ni naključje, da eden najstarejših vrtov v angleškem slogu v državi privablja obiskovalce vse leto, saj cesta vodi mimo otokov in romantičnih grajskih ruševin na prostranem območju, čudovita okolica pa še dodatno popestri izkušnjo. Še posebej se ga splača usmeriti v junij, saj takrat poteka žrebanje kresnic, ki si ga lahko ogledate ob večernih vodenih sprehodih. Pred prihodom se splača spremljati strani arboretuma na družbenih omrežjih!

Tata Tóvároskert

Med 7. in 23. junijem zasvetijo svečniki kresnic tudi v Tatinem Csekeligetu Med prijetnim večernim sprehodom lahko poleg čudovitega prizora spoznate zgodovino Tatinega angleškega parka.

Krog za opazovanje kresnikov na gozdni muzejski železnici Kemencei

V soboto, 22. junija, se lahko udeležite morda najbolj čarobnega večera Donavskega okljuka. V noči muzejev Kemencei Erdei Müzeumvasút od 21.30 vabi ljubitelje miniaturnih železnic na posebno vožnjo z vlakom. Lokomotiva žvižga v noč ob 22.30 in ropota od postaje Kemence do Feketevölgy. Po kratkem počitku na vrhu se lahko mirno zakotalite navzdol in se ponekod ustavite, da občudujete čarobni ples kresnic. Do začetka pustolovskega poleta so si lahko ogledali muzej, lahko pa so se naužili tudi barv lokomotive.

Termine kresničkih pohodov v drugih zgodovinskih vrtovih, arboretumih, botaničnih vrtovih in narodnih parkih naše države najdete TUKAJ.