Očarljiva lokacija privablja obiskovalce na južno obalo Blatnega jezera

Malokdo ve, da je na južni obali Blatnega jezera prav toliko posebnih krajev, znamenitosti in zanimivosti kot na severni obali.

Vsi se lahko strinjamo, da je Balatonboglár mesto na južni obali Blatnega jezera, ki je bogato z zanimivostmi in programi ter odličen kraj za sprostitev.

Samo pomislite na Modro in Rdečo kapelico, sferični razgled Xantus János in Visoko pot ali pustolovski park in bob stezo za ljubitelje aktivne rekreacije.

Na pol poti med mestoma Balatonboglár in Ordacsehi pa se nahaja očarljiv kraj, ki ga pozna le malokdo in ponuja brezplačno rekreacijo za vse, ki ga obiščejo.

Bugaszegova opečna galerija ob Bugaszegskem ribiškem jezeru je kraj, ki je z leti oživel in je kot čudežna dežela Lewisa Carolla. Na tem mestu se nahajajo edinstveni stavbni sklopi, instalacije, prostori za sprostitev, počitek in razmislek.

Ta tri hektarje velika predstava, ki še najbolj spominja na kmetijo, je doživetje za vso družino, tako za mlade kot za starejše.

Glavne znamenitosti so seveda eklektične in skoraj nadrealistične stavbe vseh oblik in velikosti, ki jih je večinoma zgradil lastnik sam iz heraldičnih opek iz vse države.

Med ročno zgrajenimi stavbami, ki jih gradijo še danes, lahko najdete peč, zvonik in celo jurto.Otroci bodo v tem posebnem kraju ob Blatnem jezeru navdušeni nad majhnimi in velikimi hišnimi ter gospodarskimi živalmi.

Ta neprekosljiva znamenitost je edinstvena ne le na Blatnem jezeru, temveč tudi na Madžarskem, zato se splača odpeljati na južno obalo in odkriti številne zeg-zuge opečnate galerije.

Vstop v galerijo opek v Bugaszegu je brezplačen, vendar so donacije in nekaj starih opek vedno dobrodošle.