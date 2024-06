5 odličnih razstav ob Blatnem jezeru, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Če bi zaradi muhastega vremena plažo raje zamenjali za dejavnosti v zaprtih prostorih ali če bi še vedno radi uživali v vikendu, vam ponujamo nekaj odličnih razstav in galerij na Blatnem jezeru!

More Than You See – Beate Winkler | Hiša umetnosti, Veszprém (do 19. junija 2024)

V grajski galeriji Hiše umetnosti v Veszpremu so do 19. junija na ogled dela umetnice in političarke za človekove pravice Beate Winkler. Aktualna razstava Več, kot vidiš se osredotoča na obravnavo osebnih in družbenih sprememb. Umetnica zavestno črpa iz materialov, ki nas spremljajo že stoletja, ročno izdelanega papirja in barvnih črnil, njeno metodo pa oblikujejo vodeni in svobodni procesi sprememb. Obiskovalci lahko na začetku razstave, ki bo nameščena pozneje, oblikujejo svoje upe za novo družbeno kohezijo.

Čudeži noči | Hotel in Restavracija Oliva (do konca avgusta 2024)

Hotel in restavracija Oliva, mediteranska restavracija v središču Veszprema, bo do konca poletja gostila razstavo Gáborja Zongorja. Razstava se imenuje Čudeži noči po pesmi Sándorja Weöresa. Živahno obarvane slike na stenah restavracije bodo skoraj takoj pritegnile pozornost gostov, ki bodo lahko uživali v gastronomskem doživetju in dobili vpogled v resnični, a nerealni svet.

In memoriam Vera Molnar: Dürer, Cezanne, Klee in računalnik | Moderna galerija, Balatonfüred (do 31. oktobra 2024)

Dela na Madžarskem rojene umetnice Vere Molnar hranijo vodilni muzeji po vsem svetu. Na začasni razstavi v Moderni galeriji v Balatonfüredu, ki bo trajala do 31. oktobra, so na ogled dela Vere Molnar iz zbirke Szöllősi-Nagy – Nemes, Muzeja lepih umetnosti in Muzeja Kiscelli, ki razmišljajo o delih Dürerja, Cezanna in Kleeja ter se tako poklanjajo umetnici.

Zgodbe, ohranjene v letnih krogih – Skrivne zgodbe madžarskih dreves | Folly Arboretum (do konca novembra 2024)

Od začetka maja do konca novembra bo v Arboretumu Folly v Badacsonytomaju na ogled razstava Mártona Kállaia, dobitnika velike nagrade Andréja Kertésza, fotoreporterja. Serija fotografij, ki bo nastajala tri leta, bo na ogled v razstavnem prostoru, restavraciji in na dveh lokacijah na vrtu. Razstava z naslovom Zgodbe, ohranjene v letnih krogih, ne predstavlja le najzanimivejših dreves in dreves nekega pomena v državi, temveč se tudi poklanja dolgemu življenju, preživetemu na enem mestu.

Balatonska kopalna kultura | Balatonski muzej, Keszthely (stalna razstava)

Ena od stalnih razstav Balatonskega muzeja v Keszthelyju prikazuje razvoj in zakulisne skrivnosti balatonske kopalne kulture. Razstava razkriva zanimiva dejstva, na primer, kako se je jezero Hévíz iz zdravilišča za revne spremenilo v cvetoči kopališki raj. Na razstavi ne manjka nostalgije: stare razglednice, fotografije in posnetki iz zraka, plakati, odlomki iz dnevnika in darila iz zdravilišča vam bodo pomagali, da se vrnete v preteklost.