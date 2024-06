5 očarljivih poti za zgodnje poletne pohode v Balatonskem višavju

Navdušujoča kombinacija valovitih hribov priče in modre peneče se vode nas vodi na sprehod skoraj kamor koli v Balatonskem višavju. Za vas smo pripravili košček te pravljične pokrajine, ki jo lahko raziskujete po slikovitih poteh in odkrivate občudovanja vredno pokrajino ob madžarskem morju.

Pot bazaltnih pomaranč, Raposka

Sprehodite se po deželi vulkanov na tej 4-kilometrski poti, ki vas popelje skozi pravljično pokrajino in včasih preizkusi vašo vzdržljivost s strmimi vzponi. Toda z vsakim težjim korakom se lahko prepričate, da je pot vredna truda. Za bleščečim sijajem madžarskega morja, valovitimi griči in pobočji bližnjih hribov in gora, ki se včasih nežno prikažejo izza zavese listja vejnatih, košatih dreves in s svojo osupljivo lepoto za vedno postanejo del našega spomina.

Krona naše pustolovščine na gori svetega Jurija je nato osupljiv pogled na 30 metrov visoke bazaltne stolpe. Te zaklade kotline Tapolca je vredno raziskati iz rudarske postaje Raposka, svoje potovanje pa lahko zaključite z obiskom bližnje poljske kapele in nebeškimi jedmi v očarljivi gostilni Szászi.

Pot požarnega obroča, Badacsonytomaj

Pot Ognjeni obroč nas vodi skozi najlepše pokrajine Badacsonyja in se 4,6 km vije med ostanki vulkanskega sveta. Na začetku poti nas pozdravi Rožni kamen, ki obljublja užitek, nato pa nas prevzame panorama s koče in razgledišča Kisfaludy. S skrivne razgledne točke nad potjo Kamnita vrata pa vas pozdravi tudi veličasten pogled na slikovito gorovje Witness Mountains.

To je dober kraj za oddih, saj se boste kmalu spopadli s 464 stopnicami Bujdososa. A ko bomo preplezali zadnjo stopnico, bomo lahko prepričani, da stotine prehojenih korakov ne bo zaman. Z naslednje postaje na poti, razgledne točke v Tördemicu, lahko uživamo v nepozabni panorami bazaltnih stolpov gore svetega Jurija. In nazadnje nas očara osupljiv pogled na Blatno jezero, ki ga popestri pravljična vodna panorama pri Ranolderskem križu.

Pot očeta Peleja, Balatonederics

Če želite z otroki raziskovati čudesa Blatnega jezera, je pot med krajema Balatonederics in Balatongyörök odlično doživetje za vso družino. Pot, posebej zasnovana za najmlajše, razkriva skrivnosti gozda in okolice – hkrati pa vas popelje do glavnih znamenitosti obeh naselij – kot sta Afriški muzej in Lepi razglednik. Na 8,5 km dolgi poti je 38 postajališč, na vsakem postanku pa angleški in madžarski napisi pohodnike obveščajo o naravnih vrednotah hribovja Keszthely in lokalnih zanimivostih.

Naravoslovna pot Haláp, Zalahaláp

Hrib Haláp je eden izmed najbolj edinstvenih pričevalnih hribov v Balatonskem višavju, saj je njegov zgornji del v obliki krste pred leti izginil zaradi rudarskih dejavnosti, ki so nekoč potekale na tem območju. Čeprav delov hriba zdaj ni več, lahko na 3 km dolgi učni poti, ki se vije po tem območju, še vedno najdete številna čudesa. Goste, divje gozdne poti in s skalami prekrit krater vas zaslepijo, ko se sprehajate po poti, dokler ne izstopite iz votline in dosežete najlepši del poti. Ob vznožju vrha Ribjega ribnika so skalne tvorbe, ki spominjajo na Stonehenge, od koder se po strmih stopnicah povzpnemo do izjemne 360-stopinjske panorame.

Vulkanska pot, Mencshely

Najvišja točka Balatonskega višavja je 400 metrov visok hrib Halom, na vrhu katerega je speljana vulkanska učna pot. Geološka razstava razkriva zanimivosti in divje živali ugaslega vulkana. Ogledate pa si lahko tudi makete izkopanih kamnin in velik zemljevid Blatnega jezera. Za dodatno doživetje pa poskrbi nedavno obnovljena razgledna ploščad Kossuth, s katere se z vrha razprostira razglednica. Z vrha lahko občudujete balatonsko višavje z visokimi gorami in jezerom v vseh njegovih modrih in zelenih odtenkih.