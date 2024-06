10+1 čudovitih krajev in znamenitosti v osrčju Kálskega bazena

Köveskál, očarljiva vasica v kotlini Káli, je idealno izhodišče, če načrtujete vikend, poln doživetij. Pridružite se nam na zvezdnem pohodu po enem najlepših predelov Blatnega višavja!

Köveskál

Köveskál, ki slovi po svojih ljubkih hišah, odlikujeta dve cerkvi, reformirana na vzpetini in katoliška sredi vasi, zgrajeni v začetku 18. stoletja in zaščiteni kot zgodovinski spomenik. Med spomeniki v vasi so tudi bleščeča poznobaročna neoklasicistična hiša Kelemen, avtentična stanovanjska hiša in pralnica, ki je bila nekoč pomemben del vsakdanjega življenja tamkajšnjih prebivalcev. Köveskál je v zadnjih letih znan kot gastronomska vas, saj ima številne priznane restavracije, ki uporabljajo le sezonske lokalne sestavine, in očarljive vinske terase.

Kamnito morje v kraju St. Békékkálla

Ko se sprehajate med ogromnimi kamnitimi bloki v gozdičku v bližini očarljive vasice Szentbékkálla, se lahko počutite, kot da ste stopili sredi dežele velikanov. Skale tega geološkega zaklada, znanega kot Kamnito morje, so nastale iz peska, ki se je odlagal v Panonskem morju, nato pa so jih z leti zlepile raztopine silicijeve kisline, ki so izbruhnile. Ena najbolj znanih značilnosti najdišča je majhen kamen z nihalom v velikosti hiše, katerega zgornja klop se pod težo nekaj ljudi ziblje za nekaj centimetrov. Med skalami je speljanih več poti, med njimi tudi učna pot Theodora Bluestone, na kateri boste dobili nekaj informacij o nastanku kamnitega morja in zaščitenih rastlinah na tem območju.

Razgledišče Eötvös Károly, Szentbékkálla

Kanjon Eötvösa Károlyja, spomenik slavnemu balatonskemu pripovedniku, stoji na vrhu 363 metrov visokega bazaltnega stožca v kotlini Káli. Na pohodniški poti iz Szentbékkálta se najprej odpravite mimo vulkanskega kamna Keleményes, nato pa se sprehodite po gozdičkih hriba Fekete do razgledišča Eötvös Károly, od koder se odpira čudovita panorama. V vas se vrnemo po nacionalni modri poti, pri čemer se peljemo mimo ruševin cerkve Töttöskal in palače Velétei.

Gora Kopasz, Mindszentkálla

Nad majhno vasico Mindszentkálla v osupljivi kotlini Káli se dviga gora Kopasz z golim vrhom, ki je upravičen svojemu imenu. Pohodnike, ki želijo poleg čudovitega razgleda spoznati tudi območje in divje živali, vodi lahka, otrokom prijazna, 3 km dolga učna pot s štirimi postajami. Z vrha gore pa se odpirajo najlepši panoramski razgledi, vključno z okoliškimi gorami in značilno goro Hegyestää, v ozadju pa so majhne vasi v kotlini Káli. Tudi na koncu pohoda ne manjka spektakularnih razgledov, saj z vrha hriba vodi navzdol divje gozdno stopnišče.

Z gore nad pravljično vasjo Mindszentkálla lahko uživate v čudoviti panorami območja, postaje na poti pa vam bodo povedale vse o tem območju.

Mezítkáli, Mindszentkálla

Kotlina Kálí je že zdaj popoln kraj za sprostitev, ki se v Mindszentkáli, bosonogem plezališču Mezítkáli, le še poveča. Sezujte čevlje, preizkusite skoraj trideset različnih površin za hojo in doživite vznemirjenje ob masaži stopal! Na prostornem vrtu so na voljo tudi otroške igrače za najmlajše, da se po sprehodu še naprej zabavajo. Otroci lahko kupijo vstopnice za 1200 HUF, odrasli pa za 1500 HUF. Pomembno je poudariti, da se sezona na tem mestu začne na binkoštni konec tedna, 18. maja. Do konca junija si lahko noge privoščite le ob koncih tedna med 10.00 in 18.00. Julija in avgusta bodo vrata odprta vsak dan od 10:00-13:00 in 14:00-19:00, če bo vreme dopuščalo.

8282 Mindszentkálla, ulica Levendula

Izvir Theodora, Modri vodnjak

Malček Kékkút, dragulj severovzhodnega dela porečja Káli, sestavljajo prijetna majhna ulica in številne kleti na okoliških hribih, ki ponujajo božanska vina. Vas je znana po svojih kislih vodah, svojo slavo pa dolguje izviru Theodora, za katerega se je nekoč govorilo, da je bil najljubša pijača cesarice. Polnjenje mineralne vode kékkút se je začelo leta 1900, od leta 1920 pa je postopek nadziralo podjetje Kékkút Thermal and Mineral Water Company. Poleg posebne tekočine je naselje znano tudi po značilnih hišah s slamnatimi strehami, med katerimi se lahko sprehodite do hiše Kékkúti Tájház, zgrajene konec 18. stoletja, ki je zdaj skansen.

Salföld

Salföld je nedvomno ena najbolj očarljivih vasi v porečju reke Káli, ki je priljubljena po svojih očarljivih kmečkih hišah in majorju Salföld ter podeželski romantiki. Skozi majhno vasico poteka le nekaj ulic, v katerih se vrstijo ena prijetna kmečka hiša za drugo. Vredno je raziskati tudi cerkev svetega Mateja na severnem obrobju vasi ali Salföld Major, kjer si lahko ogledate kmetijo in avtohtono živinorejo. Za mini izlet je na voljo lahko dostopna razgledna točka na hribu Csönge, nekaj metrov od vasi, s katere se razprostira pogled na celotno kotlino.

Ruševine pavlinskega samostana, Salföld

Ko boste uživali v idiliki Salfelda, se je vredno odpraviti proti meji vasi, saj globoko v gozdu najdete ruševine dobro ohranjenega samostana in cerkve pavlinskega reda. Srednjeveški samostan, zgrajen v 13. stoletju, ni le zanimiva znamenitost za ljubitelje zgodovine, saj pot vodi skozi čudovito gozdno okolje, zato bodo na izletu uživali tudi ljubitelji narave. Ob ruševini je več zunanjih in pokritih počivališč, ki so kot nalašč za zaslužen prigrizek.

Ruševine cerkve Ecseri, Kővágóörs

Med krajema Pálköve in Révfülöp, ob južnem vznožju vinograda Ecsér, se nahaja ena najlepše ležečih in oblikovanih romanskih cerkvenih ruševin v državi, ki naj bi bila zgrajena na temeljih rimske stavbe. Cerkev, zgrajena v 12. stoletju, ima tri ladje in polkrožno apsido ter je bila nekoč posvečena svetemu Krištofu, zavetniku pomorščakov, in še danes so vidni sledovi freske, ki ga upodablja.

+1 Mandilla Hotel in Restavracija, Köveskál

Dragocenost Blatnega jezera oživi in vas z odprtimi vrati sprejme v osrčju mesta Köveskál. V čudovito prenovljenem hotelu in restavraciji Mandilla s štirimi zvezdicami je na voljo deset sob, prežetih s sodobno eleganco. Poleg stilsko opremljenih sob z vsem udobjem so na voljo vroča finska savna in ohlajevalni bazen ter vrsta zanimivih dejavnosti, od masaž in električnega kolesarjenja do nepozabnih kulinaričnih dogodivščin.

V restavraciji, obdani s čudovitim cvetličnim vrtom, lahko na oltarju sredozemskih dobrot žrtvujete okusne jedi, pripravljene izključno iz svežih in sezonskih sestavin. Sveže pripravljene pice, domače testenine, odlični koktajli in seveda izbrana vina so del dolce vita. V ponudbi je tudi širok izbor vin iz vinskih kleti regije in mednarodnih vin, ki jih lahko poskusite na tematskih večerih in vinskih večerjah.

8274 Köveskál, Városkút utca 2. | Website