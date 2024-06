Ekskluzivni večerni sprehodi v skrivnostni svet budimpeškega živalskega vrta

Na enem od naših ekskluzivnih večernih sprehodov pojdite v zakulisje budimpeštanskega živalskega vrta! Čakajo vas skrivnosti, pustolovščine, posebne lokacije, darila in okusni prigrizki.

Živalski vrt v Budimpešti na ekskluzivnih večernih sprehodih, ki se odvijajo dvakrat tedensko, ponuja posebna doživetja iz zakulisja.

Edinstven večerni program poteka dvakrat mesečno od maja do konca septembra in je namenjen predvsem tistim, ki si želijo ogledati zakulisje živalskega vrta in zanimivo delo oskrbnikov.

Večerni sprehodi se začnejo po običajnem delovnem času živalskega vrta, običajno ob 18.30. Udeleženci bodo v manjših skupinah vodeni v svet za kulisami.

Skupine vodijo strokovnjaki z večdesetletnimi izkušnjami in znanjem o živalskem vrtu. Gostitelji so oskrbniki živali na vsaki postaji ali v hiši živali, ki vam pomagajo spoznati živali, za katere skrbijo, in skrivnosti dela z njimi.

Več informacij: estisetak.zoobudapest.com