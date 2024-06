Brezplačni festival Noč gibanja vas vabi na vadbo v noč

Restavracije v Budimpešti so polne slastnih grižljajev, vendar ne vse ponujajo glasbo in različne

S prihodom poletja in lepega vremena smo po čokoladnih in težjih sladicah vedno bolj v skušnjavi, da

Na gastronomski zemljevid Budimpešte so za to poletje dodani novi odlični kraji. Zelenih vrtov in

Zbrali smo najboljše in najbolj vznemirljive nove znanstvenofantastične in fantazijske serije, ki so

V Budimpešti in 15 mestih po vsej državi lahko med 21. in 4. uro v festivalskem vzdušju Noči gibanja s prijatelji, znanci ali družino brezplačno preizkusite vsaj 18 različnih oblik vadbe!

Noč gibanja // Trg Herojev & Mestni park (14. junij 2024) Prehodite 5,26 km in se dotaknite vrha novega Etnografskega muzeja ali se udeležite nočnega teka na kratki (3330 m), srednji (7070 m) ali dolgi (11320 m) razdalji. Pretekajte 16,1 km čez 4 mostove Budimpešte in Margaretin otok ali pa 10,4 km drsajte po osupljivem nočnem razgledu na Budimpešto in se do zore ne ustavite niti na diskoteki z rolerji!

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool