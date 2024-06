Na posebni razstavi v madžarskem Narodnem muzeju oživljajo življenja znanih in neznanih žensk

Ambiciozna začasna razstava Madžarskega narodnega muzeja temelji na edinstvenem konceptu: Madžarska nevesta pripoveduje o porokah običajnih ljudi in slavnih parov, z dodatkom dragocenih muzejskih zakladov in bleščečih poročnih oblek.

Madžarska nevesta, obsežna začasna razstava v Madžarskem narodnem muzeju, je zrasla iz skupine na Facebooku, ki je bila ustvarjena za ustvarjanje skupnosti. Projekt je zamisel in kustosinja modne zgodovinarke Ildikó Simonovics, ki je skupino ustanovila med prvim valom epidemije kroničnega virusa ter jo začela z zgodbo in fotografijo svoje poroke. Osebnemu zapisu je sledilo na tisoče zanimivih družinskih zgodb in fotografij, ki pogosto zajemajo več generacij.

Pozneje je bila ustvarjena spletna stran magyarmenyasszony.hu, ki je del skupine na Facebooku, da bi se začeli zbirati podatki za razstavo. Spletna stran je prejela več kot 700 donacij, med katerimi so bile poročne obleke, dodatki, osebni predmeti, dediščina, ljubezenska pisma in številne poročne fotografije.

Zgodbe o ženskah, ki se odvijajo ob predmetih in se raztezajo skozi čas in prostor, so na razstavi namenjene ne le ženskam, temveč tudi vsakdanjim usodam žensk ter – zahvaljujoč muzejski zbirki – poročnim običajem in relikvijam velikih osebnosti madžarske zgodovine.

Od ugrabitve do spletnega zmenkarjenja

Občudujete lahko na primer drugo najstarejšo poročno obleko v Evropi, ki jo je po izročilu nosila kraljica Marija, ko se je leta 1522 poročila s kraljem Ludvikom. Njuna zgodba je najzgodnejša, ki jo lahko izvemo, nato pa se 500 let nazaj v preteklost z zgodbo o pravljičnem srečanju dveh mladih ljudi seznanimo s svetom sodobnih spletnih zmenkov. Med obema končnima točkama spremljamo spreminjanje vloge žensk v družbi ter številne boje in težave, ki so se zgodile pred tem.

V osrednjem prostoru razstave so prikazane življenjske zgodbe znanih in neznanih žensk; kot pravi Ildikó, so ”poroke in poroke odlična priložnost, da spregovorimo o zgodbah posameznih žensk ter da se tako postavimo v protiutež številnim razstavam o politiki in moških zgodbah.”

Vsakdanje usode & življenjske zgodbe slavnih žensk

Poleg muzejskih zakladov so v središču pozornosti tudi zgodbe običajnih ljudi, zato lahko – običajni ljudje postanejo del zgodovine zahvaljujoč skupnostnemu zbiranju. Skupaj s Crescentio Seilern, Julijo Szendrey in Sisi si bomo podrobneje ogledali 50 porok z ženske perspektive. Izvedeli boste, zakaj je propadla interesna poroka Marije Kristjane Habsburške in Zsigmonda Báthoryja ali poroka Habsburškega cesarstva in Transilvanije, ter prebrali o zgledni predanosti Vilme Hugonnai.

Morda pa so najbolj nepozabni trenutki navadnih ljudi, ki so v svoji preprostosti neponovljivi. Na primer zgodba o poroki Erzsébet ”Anci“ Lakatos in Gyule Gulyása, ki sta si prekrižala poti po spletu naključij. Njuno ganljivo zgodbo je s kustosom delila ena od njunih hčera.

Poročni spektakel

Obiskovalci lahko v razstavnem prostoru uživajo tudi v nekaterih lahko prebavljivih vizualnih elementih, ki so nekakšen oddih po številnih ganljivih zgodbah. Eden najbolj osupljivih prostorov je nedvomno prostor Bele poročne obleke, kjer na desetine muzejskih predmetov in donacij tvori vznemirljivo kavalkarado.

Enako nepozabne trenutke bodo obiskovalci našli na steni Spomini na poroko, na kateri je 77 uokvirjenih poročnih venčkov. Do sredine 20. stoletja naj bi ti namizni okraski, vdelani v steno, simbolizirali nevestino deviškost in so v domu mladoporočencev zavzemali mesto kot domači oltar po poroki.

Do 25. avgusta lahko vsi, ki želijo prispevati k projektu Madžarska nevesta, prek spletne strani magyarmenyasszony.hu pošljejo svojo poročno fotografijo, ki bo nato dodana v digitalno galerijo razstave. Razstava bo vključevala tudi projekcijsko dvorano, v kateri si bodo obiskovalci lahko ogledali na tisoče poslanih fotografij in jih projicirali v prostem času.

Spletna stran bo tudi po zaprtju razstave delovala kot digitalna platforma za shranjevanje vrednot in zgodb, kjer so družinske fotografije in zgodbe še vedno dobrodošle. Poleg tega bo skrajšana različica razstave od junija na ogled v Bugaconu, kustosinja pa si želi, da bi Madžarsko nevesto in njene zgodbe, ki bodo še dolgo ostale z nami, prenesla tudi v druge muzeje na podeželju in celo zunaj meja.

Več informacij: mnm.hu