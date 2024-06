5 velikih razstav v Budimpešti v juniju, ki jih ne smete zamuditi

Življenje v budimpeštanskih muzejih in razstaviščih se poleti nikoli ne ustavi! Junija lahko izbirate med zelo pestro ponudbo, če se odločite za obisk zanimive razstave.

Brezplačna razstava ulične umetnosti „Tripo“ Dávida Tripsánszkija

Do konca poletja bo nakupovalni center Arena Mall postal citadela ulične umetnosti: do 2. junija bo Dávid Tripsánszki, znan tudi kot Tripó, v enem največjih nakupovalnih središč v Budimpešti razstavljal izbor svojih grafik. Tripója bo 1. junija spremljal Boldi Horváth, ki bo razkril sporočila in izkušnje, ki se skrivajo za slikami. A to je šele začetek, saj bo pop-up razstavni prostor Arena Mallery do konca poletja gostil še več zanimivih dogodkov ulične umetnosti.

Arena Mallery | do 2. junija 2024

Povezani – Zgodovina mostu Pest-Buda

V severni carinarnici na peščanski strani mostu Svobode so odprli novo razstavo Muzeja prometa. Razstava „Povezani“ je verjetno najmanjša stalna prometna razstava na svetu, saj pokriva 2×13 kvadratnih metrov in predstavlja zgodovino mostu Svobode in carinjenja ter omogoča vpogled v preteklost budimpeštanskih mostov. Razstava je na voljo brezplačno vsak dan od 10. do 18. ure v madžarskem in angleškem jeziku.

Carinarnica (Most svobode)

Kertész, Moholy-Nagy, Capa… / Madžarski fotografi v Ameriki (1914-1989)

Prvič so na obsežni razstavi na Madžarskem na ogled dela madžarskih fotografov, ki so emigrirali v Združene države Amerike. Razstava, organizirana v sodelovanju z Virginijskim muzejem lepih umetnosti, predstavlja dela več kot 30 fotografov, med njimi Andréja Kertésza, Lászla Moholyja-Nagya, Martina Munkácsija in Roberta Cape, ter javnosti predstavlja bogato madžarsko-ameriško fotografsko dediščino. Razstava predstavlja celovit izbor del madžarskih fotografov, ki so v Ameriki živeli od začetka prve svetovne vojne do leta 1989.

Muzej lepih umetnosti | do 25. avgusta 2024

Museum of Failure

Koncept Muzeja neuspeha, ki temelji na mednarodni zbirki neuspelih poskusov, predmetov in storitev, se morda na prvi pogled sliši nenavadno. Osnovna zamisel, ki prihaja v Budimpešto po večjih mestih po vsem svetu, je, da brez neuspeha ni inovacij. Oglejte si največje napake podjetij Meki, Coca-Cola ali celo Google, ki vas bodo včasih nasmejale, včasih pa prisilile k razmišljanju.

1053 Budimpešta, Múzeum körút 37. | 14. junij – 25. avgust 2024.

Koda oblačenja: art deco – Moda in življenjski slog 20.-30. let 20. stoletja

Razstava Dress Code: art deco želi z oblačili in dodatki iz zbirke Muzeja uporabne umetnosti prikazati žensko modo in spreminjanje življenjskega sloga med obema svetovnima vojnama. Poleg posebnih večernih oblek in vsakdanjih oblačil so na razstavi predstavljeni tudi trendi ličenja in pričesk tega obdobja ter tkanine in dodatki, ki so v garderobo žensk prišli med prvo svetovno vojno in veliko gospodarsko krizo leta 1929. Razstava osvetljuje tudi subtilnosti, kot je na primer, kdo je bila baronica, ki je nadzorovala modo družabnega življenja v Pešti in celo pisala modne članke in knjige o bontonu.

Vila Ráth György | do 12. januarja 2025