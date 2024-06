Novosti v Budimpešti: 8 odličnih lokalov, ki jih morate preizkusiti junija

Na gastronomski zemljevid Budimpešte so za to poletje dodani novi odlični kraji. Zelenih vrtov in božanskih italijanskih grižljajev ne bo manjkalo! Navajamo vas na najnovejše restavracije v prestolnici.

Alelí Budimpešta

V najnovejšem dragulju središča Budimpešte, hotelu Dorothea, je španski kuharski mojster Dani García s tremi Michelinovimi zvezdicami odprl svoj prvi srednje- in vzhodnoevropski lokal. Alelí, ki ga vodi kuharski mojster Giorgio Cavicchiolo – je odmik od Garcíovega andaluzijskega sloga in z menijem – ki temelji na klasičnih italijanskih jedeh, uporablja najboljše sredozemske in madžarske sestavine ter vas popelje v regije, kot so Piemont, Kampanija in Sicilija, spominja na dolce vita. Če želite izvedeti, kako se lángos, cannoli in kaviar znajdejo na istem jedilniku, se odpravite v Alelí!

1051 Budimpešta, Wekerle Sándor utca 3.

Giulia

Manj je včasih več. To je na kratko koncept restavracije Giulia, ki se je odprla ob velikem razburjenju na družbenih omrežjih in ki je v duhu načela “under promise, over deliver” zasnovana tako, da našo pozornost pridobi s kratkim menijem, skromno predstavitvijo in storitvijo brez pretiravanja. Namesto pice, lazanje in bolonjskih špagetov je na voljo 8 antipastejev, 2 primi, 2 secondi in 3 sladice. Na področju pijač je ravno obratno: dolga ponudba koktajlov, italijanskih piv, energičnih dolgih pijač in biodinamičnih vin pričakuje bolj drzne.

1024 Budimpešta, Retek utca 12.

Zappi Napoletana

Če ne v Giuliji, potem je Zappi Napoletana, ki so jo odprli pod streho podjetja EASY na trgu Széll Kálmán, kraj za vse ljubitelje pic. Kot pove že ime, gre za krožnike iz testa neapeljskega tipa: od klasične margerite, do s tartufi in kremo tartufa mamljive funghi e tartufo ter rikota-pistacijevega čudeža Rick & Morty, na izbiro je ducat pic. Za bolj pristen občutek meni pijač vključuje vrsto značilnih italijanskih koktajlov, kratkih in dolgih pijač, ki jih lahko uživate na EASY-jevem senčnem vrtu, ki spominja na oazo.

1024 Budimpešta, Széll Kálmán tér 9.

Port de Budapest

Sprostitev na obali sredi mesta? To ni obljuba iz kampanje, to je resničnost! Na pol poti med Elizabetinim mostom in Mostom svobode, tik ob mednarodni postaji za ladje na Beograjskem nabrežju, boste našli Port de Budapest, bar in restavracijo z mediteranskim vzdušjem, edinstvenim razgledom in očarljivim menijem. V času kosila bodo telečji ocvrtki s koriandrom in ananasom, riba s krompirčkom in pil-pil s tigrastimi kozicami popestrili vaš sprehod ob Donavi, ob sončnem zahodu pa bodo koktajli s podpisom, ki jih navdihujejo sosednji mostovi, in vedno boljše mešanice DJ-ja poskrbeli za wow faktor.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 23.

TAKO

Na starem dvorišču Ungerjeve hiše, stare picerije Manu+ v središču mesta, se je odprla prva stalna baza delavnice TAKO, ljubezenskega projekta trojice arhitektov Lukácsa Szederkényija, Józsefa Szederkényija in Emila Dénesa Ghyczyja. Pri TAKO vse pripravijo na kraju samem, med zidovi stavbe, ki jo je zasnoval Miklós Ybl, s štirimi vrstami tacosov (poleg mesne, veganske in veganske različice je na voljo tudi slana različica s karamelo in kremo), poskusiti pa velja tudi olive in sočno, drobljivo juho z mesno oblogo. Odprto od srede do sobote.

1053 Budimpešta, Múzeum körút 7.

AN Asian Restaurant

Če poletje, potem potovanje! Raznolikost Azije je privlačna destinacija za mnoge, vendar si vsi ne morejo privoščiti potovanja na tisoče kilometrov. Na srečo je Daljni vzhod bližje, kot si mislite, zahvaljujoč krajem, ki so v vseh podrobnostih tako neokrnjeni, kot je AN. Najnovejša poslastica na ulici Ráday nas vabi na nepozabno potovanje okusov s široko paleto jedi iz svežih sestavin in po tradicionalnih receptih, med drugim z jajčnim beljakom, vietnamskimi koktajli na osnovi vodke in začinjenimi ocvrtimi rezanci.

1092 Budimpešta, Ráday utca 20.

Rotisserie by Bereznay Tamás

V pritličju tržnice Fény Street, najljubše tržnice v Budi, se nahaja nišni lokal Tamása Bereznaya, ki se ukvarja s peko piščancev na žaru in ga preprosto imenuje Rotisserie. Poleg slanice ni videti drugih začimb iz Dabasa in Sade, sočne piščance, pripravljene do popolnosti, pa spremljajo standardne sestavine, kot so domača omaka, hrustljava in sočna sezonska solata ter na maščobi ocvrt mladi krompir, kot dodatek pa lahko zaprosite tudi za kruh iz obrtniške pekarne Bake My Day. Lastnik namerava v repertoar dodati tematske vikende s posebnimi začimbami za piščanca in posebnimi prilogami.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 12.

YURU Dinner Club

Klub YURU, ki ga navdihujejo japonski sake bari in ameriška scena malih krožnikov, v nekdanji skrivni sobi restavracije Five Garden premošča vrzel med dvema zelo različnima kulturama in vsem obiskovalcem obljublja klubsko kulinarično izkušnjo. Osnovo jedilnika sestavljajo koktajli azijskega navdiha, meso na žaru na način yakitori, sašimi, gyoza in vložene dobrote, ki skupaj ustvarjajo značilno doživetje YURU. Spremljajte stran restavracije na Facebooku, saj noben četrtek ne mine brez posebnega dogodka, po 22. uri pa bodo DJ-ji kluba Dojo poskrbeli za orientalske ritme, ki vam bodo pomagali odpraviti posledice večerje.

1051 Budimpešta, Zrínyi utca 4.