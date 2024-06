Brezplačni vrtni koncerti v priljubljenih vrtovih v središču mesta to poletje

Literarni muzej Petőfi poskuša s festivalom, ki bo trajal vse poletje, prenesti muzej na prostem. V okviru festivala PIM KertLabor bodo na vrtu Károlyi potekale delavnice, brezplačni vrtni koncerti, vsestranski umetniški programi in bralno gledališče.

Poletni festival bo predstavljal nov vznemirljiv pristop k muzejskim razstavam in literaturi. Serija MUSE Set bo vključevala eksperimentalne glasbene predstave, ki jih bodo navdihnile aktualne razstave PIM. Začne se 11. julija z razstavo Konec sanj? – Podnebne spremembe v knjigi Tragedija človeka in danes, na delavnici skupnostnega muziciranja bodo predstavljeni instrumenti, izdelani iz recikliranih predmetov.

V okviru sklopa MUSE Set Junior bo skupina Mothers Back formation izvedla interaktivno lutkovno predstavo z naslovom Drum Street 1. Predstava, ki bo poleti potekala dvakrat, in sicer 9. julija in 6. avgusta ob 10. uri, je namenjena predvsem otrokom, starim od 3 do 6 let.

Na vrtu Károlyi bodo tudi posebni vrtni koncerti. 5. junija ob 17. uri bo nastopil duo High Magashegyi Underground – Bíborka Bocskor in Miklós Toldi. Multiinstrumentalistični duo pevke in producenta bo v bolj intimnem vzdušju pogledal na skoraj dve desetletji delovanja skupine.

Po zaprtju vrta Károlyi bodo v ospredju meditativni in introspektivni programi: v seriji Garden Owl bodo potekala tematska ritmična in psihedelična branja. V režiji Simona Regősa bosta na večeru sodelovala igralec in glasbenik, kar bo omogočilo prevlado visceralnega vpliva glasbe in literature. Prvo srečanje bo 13. junija, ko se bodo udeleženci pod krošnjami dreves in zvezdnatim nebom podali na notranje potovanje skozi besedila Sándorja Weöresa.

András Dömötör bo 9. julija v bralno-gledališki predstavi predstavil svoja razmišljanja o velikem pisatelju Jókainaku po osamosvojitveni vojni.

V poletnem ciklu Rejtő szabadon – dvorne norosti (Skrivaj in išči) bo priljubljeni pisatelj iz tridesetih let prejšnjega stoletja predstavljen trikrat. 18. julija, 15. avgusta in 5. septembra bodo gledalci lahko okusili njegove parodije na pulp romane, kratke zgodbe in osebna pisma. Branje bosta spremljala film in glasba iz tega obdobja (v črno-beli tehniki), sodelovala pa bosta tudi igralec Péter Valcz in literarni muzeolog Gergely Thuróczy.

Vstop na programe KertLabor – razen na sklop MUSE in večer Andrása Dömötörja – je brezplačen. Več informacij: pim.hu