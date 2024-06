16 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici za junijski lov na zaklade

Ni boljšega časa za iskanje zakladov na prostem kot junija, ko v Budimpešti in njeni okolici živahno potekajo vintage in retro sejmi.

Bolšji sejem na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Bolšji sejem na ulici Bakancsos, katerega zgodovina sega več kot dve desetletji nazaj, je še vedno stalnica za prodajalce in kupce ob koncu tedna, kjer lahko svoje zaklade zamenjajo za vse boljše, ki so nekoč počivali na podstrešjih. Vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Buda Bazaar (vsako soboto in nedeljo)

Vsako soboto in nedeljo na široko odprta vrata budaškega bazarja sprejemajo nestrpne lovce na zaklade, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek, ki bi ga odnesli domov, ali pa imate nekaj iz preteklosti, po čemer že dolgo hrepenite, si je vredno vzeti dopoldne za resno raziskovanje.

Bolšji trg, garažna razprodaja z ročno izdelanimi zakladi | Zsámbék (1. junij 2024)

Na prvi poletni dan boste želeli obiskati Zsámbék, kjer lahko poiščete zaklade, ki so jih drugi obrabili in čakajo na novega lastnika, ob tem pa uživate v okusni kavi v prikupni kavarni in bistroju Nutshell.

Garažni sejem | Sosedska Tržnica v Budafoki (1. junij 2024)

Garažni sejem v Budafoku 1. junija na tržnici ne bo le zabaven dogodek za iskalce zakladov. Poleg rabljenega blaga in starih predmetov bodo na voljo tudi številne dejavnosti: ples starejših za starejše, igralni kotiček in ročna dela za najmlajše.

Sejem Skupnosti Gardrobe | ELTE Gömb Aula (8., 22. junij 2024)

Dvakrat v juniju si boste lahko v Gömbovi auli ELTE ogledali najboljša oblačila in dodatke te sezone. Sejem skupnosti Gardrobe se bo 8. junija in 22. junija preselil na svoje običajno prizorišče, skupaj z izbranim odličnim blagom.

Bolšji sejem in obrtni sejem Wekerlei (9. junij 2024)

9. junija bo v Wekerletelepu, ki ga krasi edinstveno vzdušje, ponovno potekal bolšji sejem. Če za to nedeljo nimate nobenih načrtov, pridite in pred ali po prijetnem sprehodu poiščite zaklade na Wekerlei Kispiacon!

Junijska tržnica plošč – Budimpeštanski sejem plošč | ELTE Gömb Aula (9. junij 2024)

V nedeljo, 9. junija, bo v kampusu ELTE Lágymányosi ponovno potekala največja madžarska tržnica plošč. Od 10. do 16. ure boste našli vse, kar je povezano z glasbo: LP-plošče, CD-je, DVD-je, MC-je, majice, plakate, revije, knjige, značke, spominke in še več: od 11. ure dalje bo podpisoval kvartet Dresch!

Sejem starin na tržnici v Esztergomu (9. junij 2024)

9. junija bo na tržnici Esztergom živahno tudi na sejmu starin, kjer bo zaživel svet preteklih časov. Na mizah boste lahko izbirali med najrazličnejšimi zakladi, pred ali po njem pa boste lahko poskusili dobrote lokalnih ponudnikov.

Veresov bolšji sejem (9., 16. junij 2024)

Veresegyháza junija ne gre brez bolšjega sejma in lovcev na zaklade, ki iščejo na trgu. Najprej 9. junija in nato še 16. junija bo na trgu na voljo vse od otroških igrač in knjig do retro porcelana.

Garažna razprodaja in bolšji sejem Kacatos| Dunakeszi (15. junij 2024)

Če je iskanje zakladov ena od vaših najljubših zabav, boste 15. junija obiskali Dunakeszi, kjer bo potekal garažni sejem in bolšji trg Kacatos. Zagotovo se splača preživeti dopoldne z brskanjem in ne dvomimo, da bo vsakdo našel nekaj zase.

Bolšji sejem in sejem plošč | Marczi (15. junij 2024)

Kulturni center na trgu Marzibányi bo 15. junija gostil bolšji sejem in sejem plošč. Dogodek ni namenjen le kupcem, temveč tudi prodajalcem.

Bolhapiac | Tündérkert vrt – Otok Molnár, Soroksár (16. junij 2024)

16. junija bo v čudovitem zelenem okolju pravljičnega vrta na otoku Molnár v Soroksárju potekal bolšji sejem. Na dogodku, ki bo trajal do poldneva in bo potekal v zaprtih prostorih in na prostem, bo spet priložnost za izmenjavo zakladov in pripomočkov, otroških knjig in drugih predmetov, na katerih se že dolgo nabira prah in čakajo na novo življenje.

Tržnica starin in bolšji sejem | Szentendre (16. junij 2024)

Tretjo soboto v juniju bo na bregovih potoka Bükkös v mestu Szentendre znova zaživel sejem starin in bolšji sejem. 16. junija bo mesto vredno obiskati zaradi sejemskega vzdušja, pa tudi zaradi rekreacije na prostem in seveda iskanja zakladov.

Bolšji sejem Terézváros (16. junij 2024)

Po trgu 7. junija popoldne bodo 16. junija na trgu Hunyadi v Terézvárosu ponovno v ospredju bolšji sejmi. Zato tega dne ne delajte načrtov od jutra do zgodnjega popoldneva, saj bo na voljo široka paleta izdelkov.

Veliki budimpeštanski kulturni sejem | Szimpla Kert (22. junij 2024)

22. junija bodo lahko tudi pozni vstajalci od poldneva do 5.30 ure zjutraj na sejmišču Szimpla Kert uživali v sejemskem vzdušju. Na bolšjem sejmu boste med podstrešnimi zakladi in starimi stvarmi ponovno lahko našli svoje najljubše zaklade in spominke.

Sejem Vintage in Streetwear Dunakeszi (22. junij 2024)

Prvi sejem vintage in uličnih oblačil bo potekal 2. junija v Dunakeszi. Sejem bo potekal od 14.00 do 18.00, na njem pa bo šest prodajalcev prodajalo izbrana elegantna oblačila in dodatke.