13 vznemirljivih novih filmov iz leta 2024 na Netflixu, ki jih ne smete zamuditi

Where the Crawdads Sing Ženska, ki je odraščala sama v divjem močvirju Severne Karoline, je osumljena umora bogatega mladeniča, ki je živel v bližnjem mestu.

The Casagrandes Movie Dvanajstletni Ronnie Anne na rojstnodnevnem izletu v Mexico City po nesreči osvobodi polboga, ki je obtičal v gorah, in le njegova družina mu lahko pomaga popraviti stvari.

Thelma the Unicorn Pevski kuža, ki sanja o karieri nastopača, je od trenutka, ko debitira kot bleščeči enorožec, nadvse uspešen – toda pot do slave je luknjasta.

The Beautiful game Ko angleška nogometna ekipa odpotuje v Rim na svetovno prvenstvo za brezdomce, se mora njihov novi nadarjeni igralec znebiti svoje preteklosti in se naučiti delati kot del ekipe.

Zbrali smo najboljše novosti in nove filme iz leta 2024 na Netflixu. Med njimi so drame, dokumentarni filmi, trilerji, animirani filmi, znanstvena fantastika, komedije in kriminalke – vsakdo bo našel nekaj zase.

