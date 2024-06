13 odličnih novih serij in sezon na Netflixu od leta 2024, ki jih ne smete zamuditi

Heartstopper (2. sezona) V tej seriji o odraščanju Charlie in Nick odkrijeta, da je njuno prijateljstvo lahko več kot le prijateljstvo, ko se trudita najti svoje mesto v šoli in ljubezni.

A Man in Full (miniserija) Nepremičninski tajkun iz Atlante, ki se sooča z neusmiljenimi sovražniki in nenadnim bankrotom, stori vse, da bi se po razpadu svojega imperija spet zavihtel na vrh.

Ugrabitev leta 601 (miniserija) Ko ugrabijo njuno letalo, skušata dve stevardesi prelisičiti morilce, medtem ko potekajo intenzivna pogajanja na tleh in na nebu. Film temelji na resničnih dogodkih. Primer Asunta (mini serija) Kmalu po tem, ko starša prijavita pogrešanje svoje 12-letne hčerke Asunte, postaneta osumljenca v preiskavi. Film temelji na dogodkih, ki so se zgodili.

3 Body Problem Pet briljantnih dobrih prijateljev naredi odkritje, ki se razteza čez celine in desetletja, do temeljev pretrese naš pogled na svet in razkrije prisotnost neposredne grožnje.

Zbrali smo najboljše nove serije in sezone iz leta 2024 na Netflixu. Od drame, znanstvene fantastike, komedije, kostumografije in kriminalke – za vsakogar se bo našlo nekaj.

