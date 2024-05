Poletje se začne z novim festivalom glasbe in svetlobe v kraju Szentendre Skanzen: festival Kandela

Edinstveni prostori muzeja Szentendre Skanzen bodo dobili novo funkcijo, saj bo priljubljeni muzej na prostem od 30. maja do 1. junija gostil povsem nov festival svetlobne umetnosti.

Letos poleti bo v edinstvenih prostorih in okolici muzeja Szentendre Skanzen prvič potekal tridnevni festival glasbe in svetlobne umetnosti po novem pristopu. KANDELA – Skanzen v drugačni luči, sodelovanje med Fonójem, PajtaKultom, neodvisnimi svetlobnimi umetniki in Etnografskim muzejem na prostem, bo potekal od 30. maja do 1. junija in bo vključeval edinstvena svetlobna dela, velike koncerte, plesne dvorane in posebno gastronomijo kanjona Donave.

Poleg osupljive svetlobne umetnosti bodo območje Skanzen napolnile različne glasbene skupine, med njimi Balázs Szabó’s Band in Vujicsicsicsics, ki praznujejo 50-letnico delovanja, svetovno znani tolkalec Mohammad Reza Mortazavi in virtuozni Polish Motion Trio. Balázs Zságer bo poskrbel za elektronsko zvrst, pozno zvečer pa bodo igrali didžeji radia Café Radio. Plesni program in glasbene posebnosti bodo tudi v manjših prostorih muzeja: flamenko duo Mária Keck Ex Auro ali plesna predstava Ígjen a falu!

Več informacij: kandelafesztival.hu