Najbolj priljubljen festival v Miskolcu letos več tednov praznuje filme

Prvi mednarodni filmski festival CineFest Miskolc je potekal leta 2004 in od takrat postaja vse bolj znan ne le v državi, ampak tudi zunaj nje. Mesto praznuje film že 20 let in v tem času je postalo tradicija, da Miskolc za cel teden napolnijo pravo filmsko vzdušje, ljubitelji filma, tuji in domači filmski ustvarjalci ter navdušeni gledalci.

Poudarki lanskega festivala

Na lanskem festivalu v Miškolcu je bil dan po svetovni premieri v Benetkah predvajan film Ubogi pari, ki je prejel štiri od 11 nominacij za oskarja – vključno z nagrado za najboljšo igralko za Emmo Stone in nagrado za najboljše vizualno oblikovanje za Zsuzsanno Mihalek.

Film Anatomija padca je bil prav tako premierno prikazan na madžarskem festivalu CineFest in je na letošnji podelitvi prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij.

Program jubilejnega festivala CineFest leta 2024

Letos pa organizatorji poleg filmov in ustvarjalcev praznujejo tudi sam festival. Praznovanje v jubilejnem 20. letu tako ne bo omejeno le na en teden jeseni, temveč bo potekalo vse leto od aprila dalje z različnimi dogodki in programi.

Od 10. do 12. maja bo na vrtu Csengey v Miskolcu potekal festival vrtnega kina, na katerem bo prikazan izbor najuspešnejših madžarskih filmov zadnjih nekaj let festivala CineFest. 7. junija bodo v okviru programa CineGastro na trgu pred Hišo umetnosti na voljo italijanske dobrote, na meniju pa bo tudi italijanska komedija.

Letošnji festival bo potekal od 6. do 14. septembra, trenutno pa je odprt za prijave filmov, in sicer celovečernih in dokumentarnih filmov do 31. maja, CineNew Wave pa do 30. junija. Posodobitve programa bodo objavljene na spletni strani festivala in na Facebooku.