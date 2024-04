Zgodovina neverjetne baročne stavbe: preteklost in sedanjost kraljevega gradu Gödöllő

Največji in najveličastnejši baročni grad na Madžarskem je prepoznavni znak mesta Gödöllő: stavba, ki je zgodovinsko in zgodovinsko zanimiva, in njen obsežen park sta odlična destinacija za spomladanski sprehod.

Grad je bil zgrajen

Grad je zasnoval András Mayerhoffer, pozneje pa ga je v tridesetih letih 17. stoletja zgradil takratni lastnik, grof Antal Grassalkovich. Prva faza gradnje je trajala do leta 1745, ko je bilo dokončano obzidje v obliki črke U, ki je obdajalo notranje dvorišče, z banketno dvorano in apartmaji gospodov.

V naslednjih letih sta bili na obeh straneh stavbe dodani dve novi krili: hlev in senik v južnem krilu ter rimskokatoliška cerkev v severnem krilu, ki je v uporabi še danes. V tem stanju je Marija Terezija leta 1751 obiskala grofa Grassalkovicha.

Naslednja pridobitev stavbe je bilo baročno kamnito gledališče, ki ga je zasnoval grofov sin Antal II Grassalkovich. Stavba dolguje svoj polni sijaj Antalu Grassalkovichu III, saj je bila v začetku 19. stoletja dokončana nova oranžna hiša, francoski vrt pa je bil spremenjen v krajinski vrt.

Druga doba svetlobe

Stavba je ponovno pridobila priljubljenost in slavo, ko sta Franc Jožef in kraljica Elizabeta (Sisi) leta 1867 prejela grad in vrt kot kronsko darilo. Nova počitniška rezidenca jima je kmalu prirasla k srcu in tu sta preživela večino jesenskih in spomladanskih mesecev.

Stavba leta 1896 / Foto: Fortepan/Vincent Till Baumgartner

Po smrti kraljice Elizabete leta 1898 je monarhinja Gödöllő obiskovala redkeje, prvo daljše bivanje Karla IV, ki jo je nasledil na prestolu, pa se je končalo z razpadom monarhije 26. oktobra 1918.

Preobrati 20. stoletja

Med obema svetovnima vojnama, od leta 1920 dalje, je bil grad poletna rezidenca guvernerja Miklósa Horthyja, leta 1944 pa so v njem zgradili bombno zaščiteni bunker družine Horthy. Čeprav grad v drugi svetovni vojni ni utrpel večje škode, so nemške in pozneje ruske enote, ki so vdrle leta 1944, odnesle večino opreme.

Leta 1950 so gospodarska poslopja preuredili v sovjetsko vojašnico, glavno poslopje, ki je bilo razglašeno za zgodovinski spomenik, pa je postalo socialni dom. Zaradi novih funkcij je celoten kompleks propadel, konservatorska dela pa so bila izvedena šele leta 1985, ko je bila stavba nekaj let pozneje izpraznjena.

Kraljevi grad Gödöllő danes

Grad je bil obnovljen v devetdesetih letih 20. stoletja, razstava o stavbi in njeni zgodovini pa je za javnost odprta od leta 1996. 10. avgusta 2001, ob 250. obletnici obiska Marije Terezije v Gödöllőju, je bila stalna razstava razširjena s sobami, posvečenimi Grassalkovichevemu in baročnemu obdobju gradu, od leta 2004 pa je za obiskovalce na voljo paviljon kraljeve palače.

Leta 2010 so bila obnovljena krila Rudolfa in Gizelle, konjušnice, baročni hlevi in bunker guvernerja Miklósa Horthyja.

Medtem ko je grad sam nedvomno ena od najznamenitejših znamenitosti, ne smemo pozabiti na okolico. V južnem krilu se nahaja grajsko gledališče, zdaj znano kot baročno gledališče Gödöllő, ki je bilo izkopano leta 1986 in je edino gledališče z odrskim sistemom na Madžarskem ter je edinstveno v Evropi.

Poleg stavb je osupljivo lep tudi grajski park, ki si ga lahko ogledate brezplačno; angleški vrtovi so oblikovani po vzoru Versajskega grajskega parka, zato je odlična destinacija v vsakem letnem času.

Programi na gradu spomladi 2024:

Dan čebelarjev – od 9. do 17. marca 2024.

Ildikó Lőkös – Kati Zsurzs: Princ Egerváry

Elemér in drugi ali kdo je zdaj lastnik tega gradu? – 16. marec, 20. maj 2024.

Bachov festival za vse – Dih Bacha – 26. marec 2024 – BREZPLAČNO

Plinski plamen – gledališka predstava – 30. marec 2024.

Ervin Lázár: Okrogli gozd s pravokotno stezo – 31. marec, 19. maj 2024.

Vijolični dan – Velika noč na gradu – 31. marec – 1. april 2024.

Böbe poskrbi za vse! – klasični kabaret z glasbeno komedijo – 20. april 2024.

Operetni gala večer ob materinskem dnevu – 5. maj 2024.

Gledališče na sprehodu z Romeom in Julijo – 12., 17. maj 2024