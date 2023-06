Oaza v središču mesta, le streljaj od živahnega Muzejskega bulvarja

V središču živahnega mestnega središča je osvežujoče že samo sprehod po trgu Károlyi, nedaleč od trga Egyetem in Astorie.

V okrožju V, le streljaj stran od Muzejskega bulvarja – kjer pogosto komaj slišite svoj glas – z enim samim klikom miške izničite ves moteči hrup. Nekaj korakov stran se znajdete v bujni zeleni oazi mestnega središča, v vrtu Károlyi.

Vrt, ki je zdaj zelen in služi kot otok miru za prebivalce središča mesta, je varuh zgodovine, saj sega v leto 1700.

Vrt je bil od leta 1768 do 1929 v lasti družine Károlyi, ko pa je skupaj s palačo postal državna last, je bil enkrat za vselej odprt za prebivalce prestolnice in je postal priljubljen javni park.

Vrt je doživel svoj razcvet konec 19. stoletja, ko v njem niso bili le rastlinjak in eksotične rastline, temveč tudi eno od treh teniških igrišč v Pešti. Po svojem razcvetu je imel vrt težke čase, tako da je bila njegova flora skoraj popolnoma uničena.

Danes so na urejenih zelenih površinah ponovno zasajena drevesa, skozi vrtove se vijejo poti, celotno območje, ki je od nastanka ostalo v nespremenjeni velikosti, pa je dostopno.

Do vrta se je mogoče zlahka pripeljati z okoliških ulic, z Univerze, trga Ferenciek, trga Astoria ali trga Kálvin.

Na srečo med vrtom in Petőfijevim literarnim muzejem, ki so ga nadomestili v stavbi palače, ni več ograje, zato je iz smeri muzeja le trenutek, da začutite zelenje pod nogami.

Zelena oaza, ki se nahaja na stičišču univerzitetnih stavb in zaporedja stanovanjskih hiš, je odličen kraj za počitek na klopcah, dober pogovor ali pa samo za študij v senci in ohladitev.

Tudi če nimate knjige, si jo lahko “izposodite” iz skupne knjižne omare pri vhodu med ulicama Magyar utca in Henszlmann Imre utca ali kupite knjige v prodajnem avtomatu POKET poleg nje.

Za družine z majhnimi otroki, predvsem pa za najmlajše, je na voljo več ograjenih otroških igrišč.

Ko ste že tukaj, pa se splača preživeti nekaj časa ob fontani, ki prši, mizi za pingpong, najstarejši beli jagodi v državi ali kipu Karla Zajca, nekdanjega prebivalca vrta.