Soba pobega na prostem: rešite zapleteno skrivnost v urbani detektivski igri!

Neskončno razburljiva in polna preobratov detektivska igra Landventure bo zagotovo pritegnila tiste, ki radi rešujejo skrivnosti, hkrati pa bo navdušila tudi tiste, ki želijo raziskovati mestne kotičke s povsem nove perspektive.

Kaj je Landventure?

Landventure je urbana detektivska igra, ki je v bistvu kot soba pobega na prostem, v kateri lahko sodelujete v razburljivih misijah zgolj z uporabo mobilnega telefona. Misije, ki temeljijo na različnih temah in zgodbah, ne zagotavljajo le nepozabne zabave, temveč tudi številne koristne informacije o ulicah, na katerih poteka preiskava, in vam omogočajo povsem nov pogled na mesto.

Za igranje potrebujete le mobilni telefon in mobilno omrežje, saj lahko vsako nalogo odprete v brskalniku in pustolovščino začnete z nekaj kliki. Vmesnik je izjemno prijazen do uporabnika, saj ima privlačno grafiko, zemljevid, ki prikazuje pot do nalog, in tri zahteve za pomoč.

Igrajte kjerkoli in kadarkoli

Ker preiskava ni časovno omejena, se lahko na pot odpravite 24 ur na dan, zdaj pa lahko igrate v več mestih na podeželju, vključno z Budimpešto, Szegedom, Pécsom, Balatonfüredom in Esztergomom, če ste v bližini.

V glavnem mestu lahko izbirate med osmimi detektivskimi igrami, ki se razlikujejo po temi, težavnosti, dolžini in prevoženi razdalji, zato se splača izbrati na podlagi tega. Tudi lokacija ni najmanj pomemben vidik, saj misije pokrivajo praktično celotno mesto, vključno z Normafo, parlamentom in baziliko, gradom Buda, okrožjem Bulin in celo otokom Margaret.

Na sledi Ryanu Finchu

Izbrali smo misijo z naslovom Lov na vohuna, med katero smo trije raziskovali baziliko in njeno okolico v res poletnem majskem jutru. Naša naloga je bila rešiti agenta Ryana Fincha, v ta namen pa smo raziskovanje začeli na trgu pred ikonično stavbo s prvimi nalogami, nato pa nadaljevali po zemljevidu.

Čeprav smo potrebovali nekaj časa, da smo se spoprijeli z igro in spletnim vmesnikom, nas je preiskava hitro tako prevzela, da smo jo brez premora končali v manj kot uri in pol.

Ne da bi karkoli razvajali, smo morali rešiti 15 različnih nalog, pri vsaki pa smo se morali zanesti na svoje že dodobra izpopolnjene matematične spretnosti, bistroumno opazovanje ali ušesa (slednje nam je bilo nedvomno najljubše).

Nepozabna pustolovščina

Igra nas je tako prevzela, da nas je množica turistov, ki se je sprva zdela moteča, ustavila pri iskanju namigov, zaradi informacij o lokacijah pa smo se veliko naučili in opazili številne podrobnosti na ulicah, po katerih hodimo vsak dan.

Prav tako je bil odličen občutek dosežka, ko smo po vsaki misiji na telefonu videli, kolikšen odstotek prejšnjega igralca smo opravili bolje kot prej, zato smo se lahko vedno s še večjim navdušenjem lotili naslednje misije.

Zadnji izziv je bil še posebej domiseln in ob koncu smo se znašli v občutku, da nam je igra že minila, čeprav bi radi nadaljevali preiskavo, bodisi v nekaj članih bodisi z večjo ekipo.

Če ste navdušeni nad detektivskim raziskovanjem in bi radi preizkusili eno od misij, lahko več informacij najdete na spletni strani Landventure. Vsekakor se bomo še vrnili!