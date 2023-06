Ena od manj znanih budimpeških oaz se skriva sredi predmestnega naselja

Z vzhajajočim soncem narašča potreba po dodajanju vitamina D, ki ga je morda še bolje uživati v bližini vode. Na srečo se Budimpešta ponaša s številnimi jezeri ob Donavi, ki jih je vredno obiskati.

Manj znano, a toliko bolj vzdušno jezero Mély-tó (jezero Újhegyi) je nekakšna oaza v kraju Újhegy v okrožju Kőbánya, na veselje prebivalcev tega okrožja. Privlačnost tihega rudniškega parka je očitno v njegovem mirnem, razpotegnjenem vodnem zrcalu, ki skorajda privablja tiste, ki se želijo ukvarjati s športom in se sprostiti. Na zelenih površinah urejenega javnega parka je mogoče igrati badminton, rolkati in se voziti s skuterji, v fontani sredi jezera je mogoče vsake pol ure prirediti piknik, za tiste z dovoljenjem pa je na voljo tudi ribolov.

Zgodba o jezeru Mély-tó

V tovarni Guttmann, znani po izdelavi opeke, so med pridobivanjem gline nastale tri ogromne jame, v katerih se je zbirala podtalnica in ustvarjala jezera. Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja je skupnost s prizadevanji zasula dva od teh ribnikov, območje okoli nekdanjega Guttmannovega ribnika, ki je bilo globoko 10-12 metrov, pa je bilo urejeno, obdano s sprehajalnimi potmi in napolnjeno z ribami.

V kotu parka v bližini športne dvorane Sportliget je bila postavljena tudi razstava opek na prostem, kjer si lahko ogledate redke primere opekarne iz preteklosti. Na nekdanji Park socialističnih brigad spominja tudi posebno umetniško delo, ki se nahaja med sodobnimi montažnimi hišami in jezerom: monumentalna jeklena skulptura kiparja Imreja Varge z naslovom Delavec simbolizira surovo moč in neomajno vztrajnost delavskega razreda.

Skupnostno življenje ob jezeru

Skupnostno življenje še dodatno utrjuje očarljiva restavracija A Guttmanhoz, ki stoji nad jezerom, poraslim s trstičjem, kjer lahko iz brunarice na drva poskusite srbske specialitete z žara, kislo zelje in češka piva, ki jih lahko uživate na šahiranih mizah na panoramski terasi. Za romantično inalijo in limonado pa lahko svojo ljubezen zapečatite na steni restavracije z visečo ključavnico.