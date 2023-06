7+1 nepogrešljivih zanimivosti za enodnevni izlet v čudovitem kraju Ráckeve

Najlepše mesto na otoku Csepel je prava zakladnica, od čudovite promenade ob Donavi do edinega delujočega mlina na ladje v državi. Raziščite čarobne panorame mesta, kjer boste našli številne možnosti za rekreacijo!

Ladijski mlin

Odličen družinski dan je obisk vodnega mlina Ráckeve, ki je edini še delujoči mlin v državi. Prvotna plavajoča stavba je bila potopljena, sedanja pa je bila zgrajena na podlagi ohranjenih pisnih in artefaktnih ostankov in je postala odprta za obiskovalce leta 2010. Ladijski mlin, ki je dostopen z lepo obnovljene obalne promenade, je interaktivni muzej, ob nedeljah pa so na voljo prikazi mletja in tu je mogoče kupiti moko.

Angyali-sziget

Do divjega in slikovitega Angyali-szigeta, 2,5 km dolgega otoka v kraju Ráckeve, je mogoče priti le z ladjo. Čeprav je na tem pregradnem otoku v Donavi nekaj hišic, na njem ni nobene infrastrukture, zato je nenavadno tih in miren. Zaradi težkega dostopa se obiskovalci lahko počasi odpravijo na pot, pri tem pa lahko občudujejo bogato vodno življenje.

Plaža Vadkacsa

Brezplačna odprta plaža Vadkacsa v kraju Ráckeve ponuja lepo urejeno plažo. Poleg čudovite okolice so na voljo tudi otroško igrišče, okrepčevalnica, sanitarije, fitnes park, stojala za kolesa in servisna točka ter izposoja kanujev in SUP-ov. Zaradi velikih dreves je na plaži veliko sence, razgled pa je vedno čudovit. Dobro je vedeti: psom na plaži ni dovoljeno vstopati.

Razgledišče Tűztorony

V stari mestni hiši, zgrajeni leta 1901, se nahaja 28 metrov visok razgledni stolp, ki je prvotno služil kot požarni alarm. V stolpu sta nekoč delala dva stražarja, ki sta ob zaznavi dima ali požara kjer koli v mestu dvignila rdečo zastavo v smeri nevarnosti. Nekdanji gasilski stolp danes služi kot razgledna točka, s katere se odpira čudovita panorama mesta Ráckeve, budimpeškega gričevja in neskončnih ravnic Velike ravnine.

Oglejte si ta čarobni kratki film o čudovitem mestu Ráckeve:

Savojski grad

Baročni Savojski grad v mestu Ráckeve, znamenitost mesta Ráckeve, je trenutno zaprt za javnost. Grad, ki velja za prvi spomenik posvetne baročne arhitekture na Madžarskem, spominja na veličastno dunajsko palačo Belvedere, ki jo je prav tako zgradil Jenő Savoyai. Urejen park, ki obdaja grad, je vreden sprehoda: na donavski strani se v vodo raztezajo stebri, kjer lahko brez težav kontemplirate reko. Poleti je grajski park prizorišče festivala Danube Coast Festival, na katerem nastopajo nekateri najbolj priljubljeni izvajalci madžarske popularne glasbe.

Srbska cerkev

Edina srbska pravoslavna cerkev v gotskem slogu v naši državi se nahaja v Ráckeve, v kamnito obzidani srbski Porti. Enonadstropne vaške hiše in ozke ulice obdajajo cerkev Marijinega vnebovzetja v Ráckeve, ki je bila posvečena leta 1487. Vsak kvadratni meter notranjih sten cerkve krasijo poznosrednjeveške freske v balkanskem slogu, ki obiskovalcem ponujajo osupljiv pogled. Ob cerkvi stoji nebesno moder zvonik, ki je svojo končno višino 34 metrov dosegel v 18. stoletju.

Tržnica Csónakos

Poleti vsako sredo in soboto med 6. in 12. uro na promenadi ob Donavi med mostom Árpád in reformirano cerkvijo poteka kmečka tržnica. Tudi če ne kupite ničesar, se je vredno sprehoditi po čudovitem nabrežju, škoda pa bi bilo zamuditi sočno sadje, zelenjavo, prekajene izdelke, sire, domače marmelade, rastlinske kreme in med. Od cerkve do konca ulice Molnár prodajalci na drobno prodajajo svoje izdelke, vključno z ročno izdelanim nakitom, oblačili in ribiško opremo.

+1 Farm Glamping

Le četrt ure hoje od term Ráckeve boste našli dobro opremljen šotor z zvoncem Farm Glamping, ki ponuja največje udobje in je postavljen v objemu družinske kmečke hiše. Člani družine Hamar so vse zgradili z lastnimi rokami na kmetiji, kjer so ustvarili šotor glamping za najem, ki vas vabi k sprostitvi v mirnem okolju, obkroženem s sadnim drevjem, gozdovi in polji, daleč od mestnega hrupa.

Šotor je obdan z vonjavami in barvami narave, v njem žvrgolijo ptice in lajajo ovce, v njem sta zakonska postelja in raztegljiv kavč, zunaj pa sta na voljo zunanje pohištvo in viseča mreža za sprostitev. Kopalnica s tušem, televizijski prostor in kuhinjska niša so v ločeni stavbi, ki je od šotora oddaljena le 30 metrov. Za nepozabne trenutke poskrbijo tudi naprave za peko na žaru, sodova savna z jacuzzijem ter igre na prostem, vključno z mizo za namizni nogomet in pingpong.

2300 Ráckeve, Öreghegy tanya 1.