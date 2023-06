Rododendron v najlepšem arboretumu naše države že cveti.

Arboretum Jeli velja za najlepši arboretum ne le na Madžarskem, temveč tudi v Evropi, kjer rododendroni že polno cvetijo od pomladi do jeseni.

V tem letnem času je še posebej vredno obiskati naravni rezervat na obrobju vasi Kám v županiji Vas, ki ga je zgradil grof István Dr. Ambrózy-Migazzi.

Grof je bil eden najzvestejših botanikov svojega časa.

Nič ne kaže tega bolje kot dejstvo, da je več kot 110 hektarjev velik Arboretum Jeli zasadil z edinstveno rastlinsko populacijo, saj ni verjel, da v domačem podnebju ni mogoče gojiti zimzelenih rastlin.

Namesto tega je eksperimentiral, dokler ni dokazal nasprotnega, in po njegovi zaslugi so v arboretumu do danes preživele številne zimzelene vrste, ki jih lahko opazujemo ob obisku.

Med zimzelenimi rastlinami je še posebej priljubljen rododendron, ki cveti od aprila do maja. 300 vrst te vrste diši po obsežnem naravnem rezervatu.

Poleg vonja navdušuje tudi raznolikost barv, med katerimi cvetijo magnolije, ki so jih v preteklih letih posadili približno 15.000.

Poleg cvetja je v arboretumu še veliko drugih zanimivosti, ki jih je vredno obiskati. Na primer potok Kaponyás, Gozd velikanov, sprehajališče s krošnjami in 20 metrov visoko razgledišče grofa Istvána Ambrózyja-Migazzija Ambrózyja.

Arboretum Jeli

jelivarazskert.hu

Odpiralni čas: delavniki 8.00-17.00, vikendi 8.00-18.00

Cena vstopnice za odrasle 2300 HUF, cena otroške vstopnice 1000 HUF