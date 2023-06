Izlet v draguljarno Somogije: 8 nepogrešljivih znamenitosti v Kaposváru

Kaposvár je popolna destinacija za letošnje poletje, če si želite kulturne sprostitve in očarljivih sončnih sprehodov.

Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont

Eden najbolj znanih spomenikov v Kaposváru je nedvomno vila Rippl-Rónai, v kateri je od leta 1915 do svoje smrti živel in ustvarjal eden najvidnejših predstavnikov madžarskega impresionističnega slikarstva József Rippl-Rónai. Stavba se nahaja v delu mesta, imenovanem Romahegy, vendar je kratka vožnja iz središča mesta vredna ogleda, saj je čudovita rumena vila pravljičen pogled, ko pokuka med kostanjevimi drevesi. Sobe v stavbi, ki služi kot spominski muzej, so popoln odsev izvirnika z umetnikovim lastnim pohištvom in več kot 80 slikami ter omogočajo vpogled v vsakdanje življenje svetovno znanega umetnika.

7400 Kaposvár, Fodor József utca 35.

Glavni trg

Tako kot v mnogih drugih mestih je tudi v Kaposváru treba obiskati glavni trg, Kossuthov trg, ulica za pešce, ki vodi z njega, pa je odličen kraj za sprehod. Trg, ki je bil leta 2003 prenovljen, krasi vrsta čudovitih stavb v eklektičnem in secesijskem slogu. Impresivna neorenesančna stavba mestne hiše, hotel Erzsébet s ploščicami Zsolnay in kip Lajosa Kossutha kaposvárskega kiparja Jánosa Kopitsa so le nekatere od stavb, ki jih lahko najdete tukaj. Na očarljivem trgu, polnem cvetja, je tudi veliko gostinskih lokalov, tako da je na topel dan primerna izbira za sladoled ali kavo.

Gozd in arboretum v parku Deseda

Poleg številnih kulturnih dejavnosti v mestu ne manjka naravnih zakladov, gozd Desedai Park pa je zasluženo postal ena najbolj priljubljenih pohodniških destinacij na tem območju. Parkovni gozd vključuje 26 hektarjev velik arboretum, ki se kot pravljični polotok razteza v jezero, in botanično zbirko skoraj vseh avtohtonih drevesnih vrst. Obiskovalci lahko izbirajo med dvema sprehajalnima potema, ki sledita obrežju ali pa raziskujeta območje skozi krošnje dreves.

Városliget

Območje gajov, znano tudi kot pljuča mesta, je priljubljena destinacija domačinov, saj ponuja popoln prostor za sprostitev in veliko možnosti za šport. Park, ki je od središča mesta oddaljen le 10 minut hoje, je odličen kraj za raziskovanje otroških igrišč, za raziskovanje različnih spomenikov in kipov v parku ter za sprehode odraslih. Eden od biserov Városliget je Malom-tó z majhnim otokom sredi jezera, do katerega vodi očarljiv lesen most.

Vaszary pametni park

Prvi pametni in okoljsko ozaveščeni park v mestu, ki so ga odprli leta 2019, je vznemirljiva inovacija na več načinov, saj drevesa na sončno energijo zagotavljajo energijo za ulično razsvetljavo in številne rekreacijske objekte. Mimoidoči se lahko sprehajajo po parku, v katerem so fontane, ribnik, ležalniki in viseče mreže, ter s pomočjo naprav, ki jih aktivirajo pametne naprave, izvedo še več o lokalnih divjih živalih.

Festival Rippl-Ronai (8.-10. junij 2023)

Če boste v mestu med 8. in 10. junijem, ne zamudite festivala Rippl-Ronai, na katerem bodo tri večere koncertov nekaterih najvplivnejših umetnikov v današnji državi in številne dodatne dejavnosti!

Katedrala Marijinega vnebovzetja

V mestu si morate ogledati eno največjih cerkva v državi: katedrala Marijinega vnebovzetja, ki je eden od simbolov mesta, je bila zgrajena leta 1886 v neoromanskem slogu, vendar je na njenem mestu že od leta 1702 stala manjša lesena cerkev. Robustna stavba ni osupljiva le na zunaj, ampak ima tudi veliko privlačnih elementov v notranjosti. Eden največjih biserov notranjosti je Madona iz baročnega obdobja, čudoviti pa so tudi oltarji, marmorni oltarni nastavki in vitraži. Pred cerkvijo stoji kip svetega Janeza Nepomuka, ki je najstarejši kip v mestu.

7400 Kaposvár, Ady Endre utca 3-1.

Gledališče Csiky Gergely

Gledališče v Kaposváru ni priljubljeno le zaradi širokega repertoarja in priznanih predstav, ampak je secesijska stavba, zgrajena leta 1911, impresivna že sama po sebi. Stavbo, ki je z leti propadala, so obnovili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, hkrati pa so uredili tudi park, ki obdaja stavbo. Program vključuje prozo, glasbo in otroške predstave, podjetje pa si prizadeva tudi za promocijo ustanove med mladimi z različnimi programi in dogodki.

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1.