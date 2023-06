5 senzacionalnih barov na križarjenju po Donavi v Budimpešti za blagodejne poletne večere

Če iščete poseben kraj za prijetno poletno zabavo, vam predstavljamo nekaj zibajočih se ladij na Donavi, kjer lahko jeste in pijete z reko pod nogami in včasih s čudovitim razgledom.

BOATanic Terrace&Bar

BOATanic Terrace&Bar, ki stoji na trgu Vigadó, je odlična postaja za večer z odličnim vzdušjem in pogledom na grad Buda. Ob poletnih večerih je panoramski razgled s strešne terase ladje resnično spektakularen, saj pijače, ki zaokrožijo delovne dni in začnejo vikende, spremlja sončni zahod. Na ladji BOATanic Terrace&Bar ne boste žejni: čakajo vas klasični koktajli in gin s tonikom, pica in pijača pa bosta potešila vašo lakoto.

1051 Budimpešta, Vigadó tér 4.

Vogue Boat Café & Restaurant

Vogue Boat Café & Restaurant z nepozabnim otokom Újlipótváros na desni in otokom Margaret na levi ponuja edinstveno vzdušje. Zato je vstop na krov elegantne stacionarne ladje s čistim videzom in očarljivim vzdušjem vedno praznik. Z nebeškimi jedmi na jedilniku boste preživeli čas v Budimpešti, Beogradu in sredozemskih pristaniščih, neizčrpen meni pijač pa ponuja osvežilne napitke, od vin do koktajlov za ublažitev vročine.

1137 Budimpešta, Carl Lutz rkp. 1.

PONTOON

PONTOON, zasidran ob vznožju Verižnega mostu, je z razlogom eden od najljubših lokalov v Budimpešti. Seveda je edinstvena lokacija le začetek za stacionarno ladjo, ki vsak dan v tednu ponuja razburljive dejavnosti. Vzdušje festivala v središču mesta še poudarjata pijača in glasba: koncerti v živo in DJ seti zapolnijo večere ob sončnem zahodu in blagodejne poletne noči.

1051 Budimpešta, pristanišče Vigadó 1/A

A38 Hajó

A38 Hajó, ki stoji ob vznožju Petőfijevega mostu, je neizogibno koncertno prizorišče v Budimpešti. Na strešni terasi, na premcu in v koncertni dvorani v notranjosti ladje se odvijajo različni kakovostni koncerti. Ne pozabite pa, da si lahko med dvema koncertoma in dvema pijačama privoščite odmor v bistroju, kjer se lahko okrepčate z okusnimi predjedmi, sladicami in priložnostno barsko hrano.

1117 Budimpešta, Petőfi most, Buda stran

Lupa Küllő, Budakalász

25. maja bo Lupa Küllő, bar na ladji na Donavi, odprl svojo drugo sezono s pogledom na otok Lupa. Prijeten bar na ladji v Budakalázsu, ki je zlahka dostopen s kopnega in Donave, ponuja vse, kar potrebujete za nepozaben poletni večer na Donavi: priložnostno ulično hrano, prigrizke, točena piva, hladne pijače in seveda otipljivo bližino vode.

2011 Budakalász, Dévér u. 1.