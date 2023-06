10 nepogrešljivih psiholoških trilerjev zadnjih let na Netflixu in drugih platformah, ki jih ne morete nehati gledati

V zadnjih letih so psihološke kriminalne serije in filmi zares zaživeli, saj vse več ljudi postaja ljubiteljev tega edinstvenega žanra. Pripravili smo izbor najboljših v zadnjih nekaj letih, tako da vas čaka noč, polna vznemirjenja in treme!

Love & Death (HBO Max)

Dva cerkvena para uživata v radostih mirnega družinskega življenja v teksaškem malomeščanskem mestu, dokler eden od njiju ne vzame v roke sekire.

The Sinner (Netflix)

V majhnem ameriškem mestu detektiv išče odgovore na zaskrbljujoč zločin, hkrati pa se spopada z lastnimi demoni.

Don’t Worry Darling (HBO Max)

Smo v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Na videz popolna, a nesrečna žena odkrije nekaj neskončno zaskrbljujočega, medtem ko njen ljubeči mož skriva temačno skrivnost. V glavnih vlogah Florence Pugh in Harry Styles.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Sedaj obsojeni morilec Jeffrey Dahmer v več kot desetletju ubije 17 najstnikov in mladih moških. Kako se je tako dolgo izogibal aretaciji?

The Undoing (HBO Max)

Serija spremlja zgodbo uspešne terapevtke Grace Fraser, njenega predanega moža in njunega elitnega šolskega sina. Neke noči – po nasilni smrti in vrsti grozljivih razkritij – se Gracein svet, ki je veljal za popolnega, obrne na glavo.

Candy: A Death in Texas (Disney+)

Candy Montgomery je gospodinja in mati iz 80. let, ki je vse naredila po pričakovanjih – dober mož, dva otroka, lepa hiša in celo njene razvade so rezultat skrbnega načrtovanja in izvedbe – toda ko v njej narašča pritisk po prilagajanju, njena dejanja kličejo po svobodi. Dokler ji nekdo ne reče, naj bo tiho. S smrtonosnimi posledicami.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel Zloglasni hotel Cecil postane še bolj zloglasen, ko izgine gostja Elisa Lam. Serija ustvarjalca posnetkov Teda Bundyja se spusti v najtemnejše globine kriminala.

Mare of Easttown (HBO Max)

Medtem ko mu življenje razpada, detektiv v majhnem mestu v Pensilvaniji preiskuje lokalni umor. Serija raziskuje temno plat zaprte skupnosti ter kako lahko družina in pretekle tragedije določajo našo sedanjost.

The Chestnut Man (Netflix)

Na kraju grozljivega umora najdejo kostanjevca. Nenavaden namig pripelje detektiva na sled morilcu, ki bi lahko bil povezan z izginulim otrokom nekega politika.

Big Little Lies (HBO Max)

HBO-jeva serija v lastni produkciji, polna skrivnosti, o treh mamah iz srednjega razreda, katerih otroci ravno začenjajo hoditi v šolo. Njihovo na videz popolno življenje pa skriva pretresljive skrivnosti. Sedemdelna serija temelji na knjižni uspešnici Liane Moriarty.