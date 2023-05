Na bregovih Rima je eno najbolj razburljivih igrišč v prestolnici.

Plaža Roma se nahaja v središču Budimpešte in je edinstvena lokacija, ki ponuja popolno kombinacijo naravnih lepot in mestnega življenja. Območje, ki se nahaja ob bregovih Donave, je posejano z ogromnimi drevesi in je kot nalašč za prostočasne dejavnosti, pa naj gre za vodne športe, tenis, kolesarjenje, tek ali zgolj za sproščujoč dan na plaži.

Tu je leta 2020 odprla vrata družinam prijazna restavracija Miamor in od takrat uživa neprekinjeno priljubljenost.

Miamor, ki ceni naravno okolje, daje veliko prednost temu, da gostom zagotovi kakovostno, prijetno in nepozabno izkušnjo: otroško igrišče je na voljo že od samega začetka, do leta 2023 pa bo bistveno razširjeno.

Oživljeni raj za igro

Na otroškem igrišču so poskočni grad, trampolin, gugalnice in bojna ladja, ki so namenjeni zabavi otrok.

Družine so v Miamorju dobrodošle, saj je posebna pozornost namenjena zabavi najmlajših, ki se vsak konec tedna zabavajo z rokodelstvom in bleščečimi tetovažami, lutkovnim gledališčem od 11. ure dalje, otroškimi koncerti in vrtnim kinom.

Večina dejavnosti je popolnoma brezplačnih, zato je Miamor odlična izbira za rojstnodnevno zabavo ali kakršen koli družinski dogodek.

Seveda ni boljšega kraja za igro starejših otrok na obrežju reke Rome z mizami za ping-pong, igrišči za odbojko na mivki in nogometnim igriščem z umetno travo. Miamor ima torej vse, kar potrebujete za družinski turnir v dobrem vzdušju.

Napolnite baterije po igri

Miamorjeva kuhinja in restavracija Las Vegan’s sta pripravili meni s široko izbiro, tako da lahko vsakdo po dobri igri najde popoln obrok zase. Izbira vključuje tradicionalne samopostrežne jedi, kot so nugetke in burgerji, ter posebne pristne vietnamske jedi, kot sta juha pho z govedino in spomladanski zvitki.

Seveda pri hrani ne pozabimo na otroke, saj so tudi zanje na voljo okusni prigrizki. Od 12. maja boste v restavraciji Miamor lahko našli tudi priljubljeno osliča, ki ga dopolnjuje širok izbor pijač.

Miamor je poseben tudi zato, ker je eden redkih krajev na rimski obali, kamor se lahko pripeljete z avtomobilom. Na parkirišču na ulici Emőd so vam na voljo enostaven dostop, shramba za kolesa za tiste, ki prihajajo s kolesi, in odlična dobrodošlica za prijazne pse.

Kontakt:

Miamor Rómaim

1031 Budimpešta, Római part 47.

Spletna stran

Facebook stran