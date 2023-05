5 naravnih poti v divjih poplavnih ravninah, kjer lahko odkrijete skrivnostni svet gozdov

Med številnimi naravnimi bogastvi naše dežele, ki čakajo, da jih odkrijete, vam tokrat priporočamo poti v naravi, kjer se lahko prijetno in sproščujoče sprehodite po posebnem kraljestvu poplavnih gozdov.

Povodna učna pot Koppánymonostori

Med potovanjem v Komárom se vsekakor splača preživeti čas na poplavni učni poti Koppánymonostori, ki ponuja vpogled v poseben svet donavskega poplavnega gozda. Začenši na koncu Erdő utca, se 10 postaj poti v dolžini 7,5 km vije med orjaškimi drevesi in velikanskimi drevesi, gozdički in dolgimi travniki ter nas vodi skozi divji, izmišljeni svet otoka St. Pál. Bogat živalski svet donavskega poplavnega območja, kraljestvo poletne čigre, črne štorklje, evrazijskega bobra, vodomca in metulja Atalanta lahko podrobno spoznate s pomočjo vodnikov, ki so na voljo v poslovalnici Touriform v Komáromu.

Poplavna sprehajalna pot in naravoslovna pot Tiszavirág, Tisin vrtinec

Med številnimi znamenitostmi jezera Tisa je zelo priljubljena sprehajalna pot in naravoslovna pot Tiszavirág, ki je dostopna iz pristanišča Szabics v Tiszaörvényju. Pustolovščini, ki se začne s kratko vožnjo z ladjico, sledi 2 km dolga učna pot, ki poleg živalskega sveta Tisinega jezera predstavi življenje tiske rože in pozabljene obrti, značilne za to regijo. Močvirnato, močvirnato območje obarvajo tudi leseni mostovi, razgledna točka in ribiška koča. Naravoslovna pot Örvényi Pákász se začne pri notranjem jezeru Göbe in obiskovalce z interaktivnimi nalogami 1 km vodi skozi svet poplavnih gozdov. Učne poti, ki jih lahko obiskujemo vse leto, si lahko ogledate z vstopnico, ki jo kupite v pristanišču.

Naravoslovna pot Molnárka, Pörböly

Vrata Gemenc najdete v Pörbölyju, ki je zlahka dostopen z avtomobilom in vlakom iz Baje. Od tod se začne edina mala železnica pri nas skozi poplavni gozd, s katero se zlahka in doživetij polno približamo interaktivni naravni poti Molnárka. Nekaj več kot 2 km dolgo naravoslovno pot z 11 postajami, ki se razteza med Malomtelelő in Lassijem, je mogoče zlahka prehoditi z obeh koncev. Istoimenski mlinar nas bo vodil skozi favno in floro poplavnih gozdov, veliko divjad, ki domuje v gozdu, in zgodovino posebnih ladijskih mlinov, na eni od katerih postaj lahko s stolpa za opazovanje ptic opazujemo, ali pojavi črna štorklja ali travniški orel.

Morda si marsikdo ne bi niti predstavljal, koliko zanimivosti in razburljivega programa se skriva v drugem največjem naselju županije Bács-Kiskun.

Povodna učna pot Mártély

Mártély ni le priljubljena destinacija za tiste, ki si želijo počitka in sprostitve, je tudi bogata z zgodovinskimi spomini, ampak slikovito podeželje zaledja Tise daje veliko navdiha tudi vizualnim umetnikom. Območje ni le dom letovišč, gostinskih lokalov in odprtih plaž, ampak je pokrito tudi z daljšimi in krajšimi naravnimi potmi. Z njihovim obiskom lahko spoznamo naravne vrednote zaledja, njegove nižinske poplavne gozdove, otoke, obdane z barjem, in njihove prebivalce. Po razgibani poti skozi gozdove, trstičja in na enem delu po leseni sprehajalni poti lahko avanturisti to izjemno lepo pokrajino, bogato z naravnimi vrednotami, občudujete tudi s kanujem.

Naravoslovna pot Dráva-artér, Őtirilos

Naravoslovna pot, ki je zlahka dostopna z javnim prevozom, čaka pohodnike v Őrtilosu, saj je izhodišče naravoslovne poti Dráva-ártér na mestni železniški postaji. 2 km dolga učna pot, ki jo prehodimo v približno 1 uri, nas vodi po obrežju Drave in omogoča vpogled v to divje, raznoliko rastlinstvo in vodno kraljestvo. Orientacijo in pridobivanje znanja podpirajo oznake na učni poti. Ko si ogledate sotočje Mure in Drave, se splača odpraviti proti Szentmihály-hegy, ki se dviga nad naseljem, in ob kapelici opazovati srečanje obeh rek s panoramo, ki ji

ni para.