5 senzacionalnih gledaliških in plesnih predstav v Budimpešti, ki si jih morate ogledati

Tudi ko se bliža konec sezone, budimpeštansko občinstvo čakajo odlične gledališke in plesne predstave, v našem priporočilu pa smo prinesli tudi delček pisanega repertoarja poletnih gledališč. Torej na kratko: v gledališče!

Sirote

Danny in Helen se pripravljata na slavnostno večerjo, ko vstopi Helenin mlajši brat Liam, ves v krvi. Komorna drama Dennisa Kellyja skozi angažirano krimi zgodbo pripoveduje o predsodkih, razpihovanju sovraštva, razkroju družbenih slojev, strahu in negotovosti, ki je v družbi napeta do zloma, torej o tem, kaj najbolje opredeljuje naš vsakdan. Morda ni rešitve za naše like, lahko pa obstaja za gledalce. Predstava neodvisnega gledališča Loupe.

R.: Antal János Horváth

Kulturni center Trg Marczibányi | 2., 28. maj, 19. junij 2023, 19.00.

Vpliv

Dva poročena para večerjata skupaj, tako kot vsak drugi teden zadnjih deset let. Dekleta sta sestri. To je dolgoletna tradicija, ki je postala ne le naravna, ampak je s svojim dolgotrajnim potekom zanosila, a ni opuščena. Ta priložnost pa se iz nekega razloga obeta drugačna. Danes je nekaj v zraku. V že do mozoljev napetem zraku države. Kmalu bodo obvestila piskala na telefonih: voditelj države se bo oglasil v nekaj minutah. Kaj bi lahko spet bilo? Začne se video sporočilo narodu, posneto pred državno zastavo. Država je bila napadena. Predstava neodvisnega gledališča Loupe.

R.: Antal János Horváth

Kulturni center Trg Marczibányi | 8., 30. maj, 23. junij 2023, 19.00.

Recirquel: IMA

Od 28. aprila bo Recirquelova zelo uspešna produkcija IMA ponovno na ogled v Müpi. Med poglobljeno gledališko predstavo v režiji Bencea Vágija lahko gledalci izstopijo iz realnosti zemeljskega obstoja tako, da postanejo del produkcije. Obiskovalec vstopi v posebno čutno in zavestno stanje: ko lebdi v vesoljskem prostoru, oblikovanem z milijoni svetlobnih in zvočnih točk, lahko skupaj z umetniki odkriva skrite poti duše. Produkcijo si lahko do 3. junija v posebnem šotoru ob Müpi ogledate skupaj 86-krat.

Müpa | Med 13. majem in 3. junijem 2023 večkrat

Učitelj Hannibal

Decembra je Átrium predstavil odrsko različico Učitelja Hannibála, ki temelji na emblematičnem filmu Zoltána Fábrija in satiričnem kratkem romanu Ferenca Móre. Občinstvo si lahko ogleda ikonično zgodbo Béla Nyúl z Zoltánom Mucsijem v glavni vlogi in v režiji Györgyja Vidovszkega. Zgodba učiteljice Nyúl je postala šokantno natančen in še posebej pomemben družbeni fenomen današnjega časa. V Učitelju Hannibalu poleg Zoltána Mucsija nastopajo še József Gyabronka, Csaba Debreczeny, Nóra Parti, Zalán Makranczi in Béla Dóra.

R.: György Vidovszky

Atrij | 25. maj 2023, 19.00, 27. maj, 14.30.

OMMA

To poletje bo program Városmajor Szabadtér Színpad obogatil vznemirljiva plesna predstava OMMA na Madžarskem rojenega svetovno znanega koreografa Józsefa Nagyja (Josef Nadj). Osem plesalcev prihaja iz Malija, Senegala, Slonokoščene obale, Burkine Faso in Konga, predstava pa je prežeta s številnimi vplivi, kulturami, gibanji in zgodbami, ki jih prinašajo. OMMA se vrača h koreninam plesa, katerega bistvo je gibanje in vesolje njegovo obzorje, saj se je ples rodil skupaj s človeštvom.

Koreograf: Josef Nadj

Gledališče na prostem Városmajor | 1. julij 2023, 20:00, 2. julij, 20:00