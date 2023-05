Ponovno se začne prevoz z ladjo po Donavi, ki jo je mogoče uporabljati tudi z vozovnico BKK

2. maja se bo ponovno začel prevoz z ladjo po Donavi, ki ga skupaj izvajata MAHART in BKK, ob delavnikih pa boste za potovanje morali pokazati le vozovnico BKK.

Tudi letos boste lahko med zibanjem po Donavi občudovali znamenitosti nabrežij Bude in Pešte. Od torka do petka, 2. maja, lahko kot alternativo javnemu prevozu ob delavnikih uporabljate tudi redne ladijske prevoze.

Če želite potovati te dni, se morate le izkazati z mesečno ali daljšo sezonsko vozovnico BKK. Plovilo bo vozilo med trgom Vigadó in otokom Margaret ter se ustavilo na trgih Akadémia in Battyhány.

Ob ponedeljkih zaradi ukinitve prevoza z ladjico ne, vendar se boste od torka do nedelje med 11. in 19. uro na ladjico lahko vkrcali vsaki dve uri.

Če ne želite čakati do naslednjega tedna, lahko ladjico preizkusite tudi ob koncu tedna, vendar se morate zavedati, da morate za vožnjo z ladjico ob koncu tedna in ob praznikih kupiti vozovnico za 1 500 HUF, s katero lahko tisti dan neomejeno potujete.

Z ladjicami lahko prevažate tudi pse in kolesa, več informacij o pristojbinah in razpoložljivih popustih pa najdete na spletnih straneh BKK in MAHART.