Prav sredi Alfölda najdemo pravljično oazo

Z drevesi poraslo Krátersko jezero, ki je nastalo zaradi izbruha plina, je res poseben zarez večinoma puste ravnice Alföld.

Letos je minilo 62 let, ko je 23. avgusta 1961 v Nagyhegyesu, nedaleč od Debrecena, enega od središč pridobivanja zemeljskega plina v nižavju, prišlo do eksplozivnega izbruha plina.

Izbruh je povzročil, da so se tla sprostila, ploščad se je potopila in v nižinskem mestu je nastal ogromen krater.

Tragična depresija se je pozneje spremenila v ribiško jezero s premerom 150 metrov in globino pet metrov, obdano z drevoredom topolov, ki so ga poimenovali Kratersko jezero. Ta edinstveni naravni pojav, ki cveti kot oaza, mnogi imenujejo Oko Alfölda.

Do leta 2004 pa jezera niso smeli obiskovati niti domačini, saj je bilo jezero v lasti podjetja za pridobivanje.

Nato so leta 2006 ob 45. obletnici nastanka Kraterskega jezera za obiskovalce uredili počivališča in sprehajalne poti ter postavili mini stolp in spominsko ploščo.

Kratersko jezero je lahko dostopno, le 3,5 km hoje od meje občine Nagyhegyes, kjer lahko občudujete eno najbolj edinstvenih znamenitosti Alfölda.