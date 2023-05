8 zakladov, ki jih morate odkriti v Szilvásváradu in vas spomladi premamijo na potepanje

Ena najlepših regij regije Bükk, Szilvásvárad, in dolina Szalajka, obdana z divjimi gozdovi, vas vsako sezono vabita na edinstven izlet.

Millennium Lookout

Millennium Viewpoint, ki izstopa iz množice v Bükku, že 23 let, od 20. avgusta 2000, ponuja osupljivo panoramo okoliške pokrajine. Z razgledne terase, ki je od betonskega podnožja do vrha zastave visoka 36 metrov, se ob jasnem vremenu vidi slikovit Bükk, rahlo valovit relief, z malo sreče pa celo gorski vrhovi Tater. pred nami. Do razgledne točke lahko pridete iz Szilvásvárada po poti tisočletja, vendar ne pozabite, da je razgledna točka zaprta v primeru slabega vremena!

3348 Szilvásvárad, Kalapat teť hrsz. 0152/6 | Razpoložljivost in odpiralni čas

Postrvja jezera

Svetovno znano postrv iz Szilvásvárada lahko najdete v Bükku, na postrvjih jezerih, ki jih obdaja dolina Szalajka. Domačo, divjo potočno postrv umetno gojijo in gojijo že skoraj 100 let. Ker je za razvoj postrvi potrebna voda različnih temperatur, je za razmnoževanje na voljo nešteto manjših in večjih jezer. Če ste že bili tukaj, ne pozabite poskusiti žafranove postrvi, pečene in dimljene na edinstven način!

Slap Fátyol

Ena izmed edinstvenih formacij naše dežele, eno od čudes doline Szalajka, slap Fátyol, ki teče kot tančica po 17 metrov dolgih apnenčastih stopnicah. Izredna naravna vrednost vode, ki se spušča po 17-18 apnenčastih stopnicah, je nesporna, njen pogled pa ne privablja le obiskovalcev, temveč poskrbi, da se pohodniki vsakič ustavijo. Čeprav slap, ki se kaskadno spušča čez apnenčasti jez, napaja potok Szalajka, lahko v nekaterih primerih zaradi ekstremnih vodnih razmer presahne.

Izvir Szikla

Nedaleč stran od slapa Fátyol je izvir Szikla, ki velja za enega od simbolov doline Szalajka. Kristalno čista voda izvira, ki napaja potok Szalajka, privre skozi razpoko v skalni steni. Eden največjih kraških izvirov v pogorju Bükk je tudi redek in res lep naravni pojav. Prav tako je vredno vedeti o enem najpomembnejših geoloških zakladov doline Szalajka, da je njena površinska voda vedno nekaj stopinj toplejša od vode izvira Szalajka.

Sipovič orada

Območje Šipovskega oroda, znanega tudi kot Zgornje jezero, in kristalno čista voda jezera lahko presežeta vsa pričakovanja in domišljijo pohodnikov. Jezero, ki v vsakem letnem času kaže drugačen obraz, je nastalo z nabrekanjem potoka Szalajka na več mestih. Ni sezone, ko bi kristalno čisto, modro-zeleno vodno ogledalo izgubilo svoj nenehni sijaj, medtem ko obilje, ki ga obdaja, vedno skriva neštete naravne bisere, ki jih je treba odkriti.

Hlev-kamnita-jama

Po daljšem počitku na jasi Gloriett se vsekakor splača raziskati jamo Istállós-kői, do katere lahko pridemo z jase. Do jame, ki se odpre na nadmorski višini 609 metrov in je nastala ob geološki prelomnici – lahko pridete po serpentinasti – strmi peš poti. Ker je 45 metrov globoka in 9-10 metrov široka jama arheološkega pomena, je bila leta 1944 prvič razglašena za zavarovano, nato pa leta 1982 razglašena za visoko zavarovano.

Državna gozdna železnica Szilvásvárad

Državna gozdna železnica Szilvásvárad začne svojo 5 km dolgo vijugasto pot od vhoda v dolino Szalajka. Železnica, ki je začela obratovati leta 1908, je bila sprva namenjena prevozu lesa in apnenca. Z razmahom turizma je postala ena najbolj obremenjenih prog lahke železnice, vlake pa so vlekle dizelske lokomotive. Pohodniki se lahko popeljejo z državno gozdno železnico Szilvásvárad, ki velja za najbolj strmo progo lahke železnice, od vhoda v dolino Szalajka do jase Gloriett.

Reformirana okrogla cerkev

Reformirana okrogla cerkev v središču naselja velja za največjo reformirano okroglo cerkev v Evropi in tudi simbol Szilvásvárada. Snežno bela cerkev, zgrajena med letoma 1837 in 1840 v ljudskem klasicističnem slogu, je poimenovana po egerskem arhitektu Ferencu Povolnyju in Miklósu Grófu Kegleviču, vaškem posestniku. Njegova okrogla oblika, velikost, vhod s štirimi stebri, pa tudi posebno urejena notranjost, obdana s stebri, ponujajo nenavaden prizor. Možen je obisk v času bogoslužja.

3348 Szilvásvárad, Pot mučenikov Aradi 33. | Razpoložljivost in urnik obiskov