6 spektakularnih destinacij za smiselne spomladanske izlete v Kapolcu in okolici

Visokogorje ob Blatnem jezeru je že samo po sebi eden od najbolj osupljivih delov države in čeprav je Kapolcs s svojimi očarljivimi pohodniškimi potmi in čudovitimi panoramami nedvomno najbolj priljubljena destinacija v času festivala Művészetek Völgye sredi poletja, je tudi odličen kraj za spomladanski oddih.

Királykő

Ena najbolj priljubljenih pohodniških destinacij na tem območju je Királykő, znan tudi kot Skalni stolpi Kapolcs, ki se dviga nad pokrajino v osrčju kotline Káli, jugovzhodno od vasi. To edinstveno skalno skupino mnogi imenujejo manjši brat hribov Badacsony in Szent György, saj je zgrajena iz bazalta, temno sivo obarvane kamnine. Po lokalnih legendah so bili bazaltni stebri Királykő meja gradu slavnega hunskega voditelja Atile, ki je na tem mestu zgradil 80×50 m velik zemeljski grad. Od daleč je skrivnostna struktura neprekosljiv pogled, vendar se je vredno povzpeti tudi na vrh pečine, kamor vodi majhna pot.

Muzej mlinarske hiše in mlina

Muzej v središču mesta Kapolcs je nepogrešljiv postanek, če ste na tem območju, saj vaški mlin in mlinarjeva hiša spominjata na 11 vodnih mlinov, ki jih je poganjal potok Eger. Kompleks mlinov in mlinarske hiše, ki so ga zaprli v petdesetih letih 20. stoletja med nacionalizacijo, so leta 2005 obnovili in mu podelili status zgodovinskega spomenika. Stalna razstava v nekdanji mlinarjevi hiši pripoveduje zgodbo o nekdanjih mlinih v Kapolcu, medtem ko popolnoma prenovljeni vodni mlin z navdušenjem ponovno melje žito.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 35.

Samostan Almád

Nekdanja opatija Almád je bila najstarejši samostan na Madžarskem, ki ga je ustanovila zasebna oseba, posvečen leta 1121 v čast Devici Mariji in vsem svetnikom, po ustanovitvi leta 1117. Samostan je kmalu doživel razcvet, saj je pod njim potekala pot Via Magna, ki je povezovala Székesfehérvár z Italijo, žal pa je samostan sčasoma vse bolj propadal in so ga nazadnje preuredili v grad. Kamenje zanemarjene in porušene cerkve so uporabili za utrditev bližnjega gradu Nagyvázsony, pozneje, v 18. stoletju, pa so kamenje uporabili za gradnjo cerkve Monostorapát. Ruševine te zgodovinske stavbe so zdaj na zasebnem zemljišču, zato se morate za ogled dogovoriti, za najnovejše informacije pa kliknite TUKAJ.

Izvir Kinizsi

Izvir Kinizsi, ki se nahaja med Puljem in Vigántpetendom, je bil pomemben dejavnik pri gradnji nekdanjega pavlinskega samostana Talodi, ki je danes ruševina, saj je bil nujen za vsakdanje življenje ljudi, ki so tam živeli. Izvir je skrit v dolini Viszont, v divjem in romantičnem delu gozda, in ponuja gozdno počivališče za tiste, ki se želijo sprostiti pod krošnjami dreves v pravljičnem okolju, zato je odličen kraj za polnjenje baterij med potepanjem po okolici.

Cerkev svetega Andreja

Najimpozantnejšo stavbo v kraju Taliándörögd pri Kapolcu je okoli leta 1100 v čast svetemu Andreju zgradila družina Dörögd, znana plemiška družina na tem območju. Enoladijsko krščansko stavbo v romanskem slogu je pozneje leta 1339 egerski škof Miklós Dörögdi preuredil v zgodnjegotskem slogu. Njeno pogovorno ime Klastrom izhaja iz zloženke besed samostan in ruševina, in čeprav ni uradnih virov, da je stavba nekoč delovala kot samostan, ureditev neraziskanih delov kaže na to, da je bila. Cerkev, ki je z leti propadala in postajala nevarna, so v začetku leta 2000 obnovili do te mere, da je bila varna za obiskovalce, očarljiva cerkev in mirno okolje, ki je zdaj spomeniško zaščitena, pa od takrat na to območje privabljata številne obiskovalce.

Romanski razgledni stolp

Kamniti razgledni stolp, ki stoji na robu zavite ceste med krajema Vigántpetend in Nagyvázsony, je bil slovesno odprt leta 2016 v čast svetemu Martinu, ki naj bi se tu rodil v začetku 4. stoletja. Zgrajena je bila tako, da spominja na staro rimsko stražarnico, saj je bila to nekoč najpomembnejša vojaška in gospodarska pot stare province Panonije, v tem času pa je bilo na tem območju razporejenih več podobnih objektov.

Panorama je osupljiva: v eni smeri lahko vidite dolino potoka Eger, porečje Dörögdi ter hiši Vigántpetend in Taliándörögd, v drugi smeri pa lahko občudujete spektakularen pogled na najmanjšo pričevo goro Hegyesd. Ob razgledni točki leseni stoli pričakujejo utrujene pohodnike, ki si želijo napolniti baterije v tem očarljivem in osupljivem okolju.