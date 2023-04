Sprehod po čarobnem Wekerletelepu: vzdušje vrtnega mesta v osrčju Budimpešte

Budimpešte na prelomu stoletja ni občudovalo le na desettisoče zahodnih turistov, temveč je njena hitro razvijajoča se industrija v glavno metropolo države privabljala tudi vse več ljudi s podeželja. V mnogih primerih so tovarne same poskrbele za stanovanja za delavce, na primer stanovanjsko naselje Gázgyári v Óbudi ali kolonija MÁVAG pri Népligetu, vendar tudi država ni mirovala: v Kispestu je ustvarila svoj delavski raj.

Gradnja delavske in uradniške kolonije Kispest se je začela leta 1908 na pobudo takratnega predsednika vlade Sándorja Wekerleja: projektni natečaj, ki ga je na predlog arhitekta Róberta Fleischa razpisalo madžarsko ministrstvo za finance, je predvideval gradnjo v primestnem slogu, da bi povečali udobje delavcev, ki so prihajali iz gozdnatega okolja samostojnih stanovanj.

Urbanistični projekt, ki je trajal več kot dve desetletji, sta vodila Károly Kós in nato Zoltán Tornallyay, ki sta si zamislila harmonično, za bivanje in bivanje primerno enotnost reda in raznolikosti, umetnega in naravnega, v duhu gibanja vrtnih mest, ki ga je navdihnil angleški Ebenezer Howard.

Od prvotno načrtovanih 10 000 stanovanj jih je bila do zaključka projekta leta 1930 zgrajena le slaba polovica, pri čemer so sodelovali arhitekti, kot so Gyula Wälder, Dezső Zrumeczky in Lajos Schodits. V nadaljevanju je predstavljen izbor njihovih del.

Policijska postaja Kispest

Lajos Schodits in njegov svak Béla Éberling sta zaslužna za številne secesijske stavbe, ki sta jih zasnovala skupaj, od Kós Károly tér 4, znane kot Hiša prijateljev med prijatelji, v kateri je bil tudi nekdanji kino Ady, do Népszálló na Dózsa György út. Lepo ukrivljena stavba policijske uprave v vernakularnem slogu z lesenim okvirjem, ki stoji ob vzhodnem vhodu v Wekerletelep, je bila dokončana leta 1912: dvonadstropna palača z madžarskim ornamentom v tradiciji finske nacionalne romantike razbija zaprto gmoto palače z dvojno kolonado balkonov in stolpom, ki se dviga na osrednjem delu glavnega pročelja.

1191 Budimpešta, Ady Endre út 29.

Hiše Zrumeczky

Čeprav je Károly Kós zmagal na natečaju za oblikovanje osrednjega trga Wekerletelep, je mladi arhitekt določil, da mora vsako stavbo v dvonadstropni zaprti vrsti hiš, ki si jo je zamislil, oblikovati drug arhitekt. Tako je leta 1912 tudi reprezentativna lesena vrata s tremi loki čez ulico Hungária, ki omejujejo zahodno stran trga, zasnoval Kósov glavni pomočnik Dezső Zrumeczky. Trikotna vrata v srednjeveškem slogu imajo podstavek iz sadnih kamnov, nadgradnjo iz hlodov in stebriček iz žaganih desk.

1192 Budimpešta, Kós Károly tér 10-11.

Hiše Kós

Na nasprotni, vzhodni strani trga stoji edina stavba Wekerletelep, ki jo je zabeležil Károly Kós in katere dve masivni stanovanjski krili prav tako povezujejo kamnita vrata s tremi loki. Fasado stavbe, ki je brez arhitekturnih okraskov in spominja na transilvanske kmečke hiše, uokvirjajo cokel iz naravnega kamna in dvokapne strehe. Károly Kós je bil lahko priča odprtju stavbe, vendar sta morala poleti 1913 z ženo po zdravniškem nasvetu bolnega sina preseliti nazaj v sončno in sveže zračen kraj Sztana, nekaj mesecev pozneje pa je, ko je vodenje gradnje zaupal Zoltánu Tornallyayu, sam odšel za njimi v vas Kalotaszeg.

1192 Budimpešta, Kós Károly tér 2-3.

Hiša Zodiak

Tudi na glavnem trgu naselja je delo enega največjih mojstrov neobaročne arhitekture. Gyula Wälder je svojo ljubezen do baročnih oblik vsrkal kot študent Friedricha Ohmanna na dunajski Akademiji za likovno umetnost, njegovo delo pa ga je zaznamovalo do konca kariere. Arhitektove stanovanjske stavbe, med katerimi so cerkev svetega Imreja na ulici Villányi útca in sosednja gimnazija, modernistična vila v naselju Bauhaus na ulici Napraforgó utca ter hiše Madách, ki kažejo vpliv nemškega opečnega ekspresionizma, so tako po proporcih kot slogu dobro prilagojene hišam na tem območju, vendar zodiakalni lok, ki krasi rizalit glavnega vhoda, jasno spominja na barok.

1192 Budimpešta, Kós Károly tér 6.

