Od tržnice do muzeja: ogled edinstvenega muzeja svetlobne umetnosti v Budimpešti

V samo dveh mesecih je bil v tržnici Hold Street v Budimpešti zgrajen edinstven muzej svetlobne umetnosti v Budimpešti. Kljub kratkemu roku končni rezultat govori sam zase: neprekosljiva svetlobna umetnost Muzeja svetlobne umetnosti je od odprtja avgusta v nekdanjo tržnico privabila več kot 120.000 obiskovalcev.

Preobrazba spomeniško zaščitene tržnice Hold Street Market v muzejski prostor za ekipo muzeja Light Art Museum (LAM) ni bila majhen izziv. Svetlobna umetnost zahteva skoraj popolno temo, pomembno pa je bilo tudi ohraniti prvotno strukturo tržnice, ki jo je zasnoval Győző Czigler. Kot je med našim obiskom pojasnil Szabolcs Vida, umetniški vodja, stavba, zgrajena v času industrijske revolucije, ponosno nosi značilnosti arhitekture tistega obdobja. Zgodovina prostora in tema muzeja hitro razkrijeta vzporednice.

Light Art Museum v tržni dvorani na ulici Hold

Ob vstopu v dvorano obiskovalčevo pozornost takoj pritegnejo rdeči svetleči stebri Györgyja Kepesa, ki je raziskoval učinek svetlobne umetnosti na ozračje. Predlaga, da lahko umetniško delo, če je nameščeno v hladnem mestu, spremeni občutek topline mimoidočih ljudi.

Nasproti svetlečih stebrov, na drugem koncu prostora, je parafraza Modulatorja svetlobe in prostora Lászla Moholyja-Nagyja, ki ima poseben učinek na človekovo dojemanje prostora. Ti dve deli predstavljata okvir za svetlobno umetnost, ki običajno raziskuje, kako posamezna umetniška dela vplivajo na naše razpoloženje in zaznavanje prostora.

Razstava ”Revolucija svetlobe”

Na trenutni razširjeni razstavi (A fény forradalma) so predstavljena izjemna dela madžarske svetlobne umetnosti od Lászla Moholyja-Nagya do danes. Umetniška dela, ustvarjena v različnih tehnikah, segajo od konceptualnih del do interaktivnih, čutnih doživetij ter so dostopna in prijetna za vse.

Ena najbolj priljubljenih muzejskih atrakcij je zaprt prostor v osrčju dvorane, ki ga dva motorja vzdržujeta pod stalnim nadtlakom. Ob vstopu v balonu podoben razstavni prostor obiskovalce obkroža 2.000 kvadratnih metrov velik projekcijski zaslon od stropa do stropa, na katerem si lahko ogledajo osupljiva dela dveh umetnikov – Iva Kovácsa in Viktorja Vicseka. Osupljiva posebna instalacija je stalni del razstave.

S prenovljeno razstavo, ki bo na ogled od 1. aprila, želi LAM obiskovalcem omogočiti širše razumevanje sodobnih umetnikov in spodbuditi ustvarjanje svetlobne umetnosti na Madžarskem. Avgusta letos bo na sejmišču potekala povsem nova razstava, na kateri se bo predstavilo precejšnje število tujih umetnikov. Odprtje edinstvene mednarodne razstave bo predvidoma septembra.

Light Art Museum Budapest

1054 Budapest, Hold utca 13.

Spletna stran

Odprto: vsak dan med 10:00 in 22:00

Vstopnice: od 3500 do 7000 HUF