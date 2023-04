Barvita spomladanska letina tulipanov v 13 delih države v aprilu

Letos bo 13 krajev na Madžarskem, od Blatnega jezera do jezera Tisa, od Zale do ovinka Donave in Rétköza, sprejelo čudovita polja tulipanov, ki jih bodo obirali ljubitelji rastlin.

Letos pred petimi leti se je rodila zamisel o projektu TulipGarden, da bi tako kot na Nizozemskem tudi na Madžarskem predstavili pogled na polja tulipanov in poglobili ljubezen ljudi do tulipanov. Danes 13 vrtov čaka na vse, ki si želijo napolniti baterije v barvitem okolju, uživati v cvetju in delček te izkušnje odnesti s seboj domov.

A preden se potopite v morje cvetja, je treba opozoriti, da sta cvetenje in obiranje zelo odvisna od vremena, zato pred prihodom preverite odpiralni čas in natančne datume obiranja tulipanov na straneh vrtov na Facebooku.

Ko izberete pravi čas, si morate pripraviti škarje in košare, ki jih boste potrebovali za obrezovanje, saj je na lokacijah na voljo le omejeno število teh pripomočkov.

TulipGarden Balaton

Prvi cvetlični vrt TulipGarden je bil odprt v kraju Szőlősgyörök, le streljaj od Blatnega jezera, in je od takrat zrasel v razstavni vrt s 50 sortami in približno 120 000 cvetlicami. Na piknikih ob koncu tedna je na voljo pridelek tulipanov in okusna hrana.

8692 Szőlősgyörök

TulipGarden vrt Csákvár

Letošnjo pomlad bo v Csákváru cvetela 36 vrst tulipanov, 6 vrst hiacint in 2 vrsti narcis. Zavijte se v prijeten vonj in preživite čudovit pomladni dan v prijetnem vrtu TulipGarden, ki je zaradi svojih čudovitih drevesnih oblik najbolj gozdnat od vseh.

8083 Csákvár, Zöldhegy

TulipGarden Csömödér

TulipGarden je eden najlepših vrtov v zelenju

50.000 čebulic tulipanov pozdravlja pomlad in obiskovalce na družinskem posestvu v Csömödérju. Poleg tulipanov lahko na območju, polnem čudovitih rastlin, najdete tudi nešteto sort sivke in celo občudujete znameniti sivkin labirint ter upate, da se boste izvlekli.

8957 Csömödér, Fő út 40.

TulipGarden Decs

Na vrtu TulipGarden, ki je navdihnjen s starinskim slogom, dišeče cvetje ustvarja resnično romantično vzdušje, čakajo pa vas tudi okusni domači sirupi in čokolade. Vrt je prijazen tudi hišnim ljubljenčkom, zato jih lahko pripeljete s seboj, vendar pred odhodom pokličite in preverite odpiralni čas.

7144 Decs, Decsi Szőlőhegy 162869, par.

TulipGarden Dunakanyar

Med krajema Vác in Kosd leži kmetijsko zemljišče Cselőpuszta, kjer se nahaja TulipGarden Dunakanyar s 30.000 tulipani. Na vrtu, prijaznem do psov, lahko v intimnem objemu ovinka reke Donave naberete najlepše cvetlice. Lani je bil program tako uspešen, da so obiskovalci pobrali vse tulipane.

2612 Kosd

TulipGarden Homokhátság

V TulipGarden Homokhátság v Tázlarju več kot 90.000 čebulic zagotavlja, da domov ne boste odšli praznih rok. Poleg čudovitih cvetlic so na voljo tudi domače živali in prikupne lame, letos pa vas čakata celo surikata in kenguru. Zato je vrt tulipanov Sandhills TulipGarden prijazen tudi hišnim ljubljenčkom.

6236 Tázlár

TulipGarden Győrladamér

Tudi vrt TulipGarden v Győrlamadérju je prijazen hišnim ljubljenčkom in se je ekipi tulipanovih vrtov pridružil zadnji, vendar s še toliko več znanja gojijo vseh 13 sort od več deset tisoč čebulic tulipanov.

9173 Győrladamér